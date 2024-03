Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha inflitto al Brindisi Football Club Srl una penalizzazione di 4 punti in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva. La sanzione è stata comminata a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale in merito alla manovra stipendi effettuata dalla società. La sig.ra Mariachiara Rispoli, presidente del club, è stata inoltre inibita per 45 giorni.

La penalizzazione di 4 punti rende la rincorsa quasi impossibile.

Il Brindisi Football Club si trova attualmente al penultimo posto in classifica in Serie C, a 12 punti dalla penultima posizione, quella che darebbe l’accesso ai playout.

Grande amarezza tra la tifoseria, che si sente ulteriormente tradita. La penalizzazione è pesante ed attesta la certa condanna alla retrocessione nei dilettanti.

Adesso l’attenzione si sposta sulla questione societaria. La paura in città è che il futuro del Brindisi Calcio sia totalmente pregiudicato da una situazione economica compromessa e che la prima squadra cittadina sia vicina all’ennesimo fallimento.

Questa la nuova classifica:

Juve Stabia 67

Benevento 61

Avellino 57

Picerno 54

Casertana 51

Taranto (-4) 50

Crotone, Giugliano 46

Latina 45

Foggia, Sorrento 42

Messina 41

Cerignola 40

Catania 39

Potenza 37

Turris 33

Monopoli 30

Monterosi Tuscia, Virtus Francavilla 27

Brindisi 15 (-4)