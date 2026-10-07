

La storia comincia con una domanda. Cos’è la storia? Un insieme di fatti accaduti, una successione di date, il territorio di ciò che non esiste più? Oppure qualcosa che continua a riguardare le scelte, i conflitti e il modo in cui uomini e donne guardano il mondo?

Da questa domanda prende forma “History Date”, l’appuntamento in programma venerdì 9 ottobre a Brindisi, organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria su Eventbrite rebrand.ly/HistoryDate, fino a esaurimento dei posti disponibili. Protagonisti dell’incontro Pietro Sorace, storico e divulgatore conosciuto sui social come @lostoricochepiace, e Giuseppe Marella, studioso della storia del territorio e membro della Società di Storia Patria per la Puglia. L’incontro è costruito sul dialogo con il pubblico, chiamato a diventare parte attiva di un percorso che si svilupperà tra il Castello Alfonsino e il Tempio di San Giovanni al Sepolcro.

Il percorso avrà inizio alle 17.30, con l’imbarco dalla zona antistante i giardinetti del porto, in piazza Vittorio Emanuele II, per raggiungere in motobarca il Castello Alfonsino di Brindisi. Alle 18 comincerà la prima parte dell’incontro, con un dialogo tra Pietro Sorace e Giuseppe Marella. Il confronto prenderà le mosse da Venezia e Brindisi, due città marittime che, in epoche differenti, hanno avuto un ruolo decisivo nei collegamenti, negli scambi e nelle vicende italiane e mediterranee. La riflessione si concentrerà su due coordinate che per secoli hanno orientato la geografia e l’immaginario: Nord e Sud. Due direzioni dalle quali sono nate differenti prospettive culturali, economiche e politiche. Il mare Adriatico diventerà uno spazio da leggere storicamente, un confine geografico che nei secoli è stato anche strada, luogo di incontro, commercio e contatto tra mondi.

Alle 19, dopo l’incontro al Castello Alfonsino, la motobarca farà ritorno verso il centro storico di Brindisi. Il percorso riprenderà alle 19.30 al Tempio di San Giovanni al Sepolcro, dove Pietro Sorace, nel ruolo di moderatore, guiderà un confronto con Giuseppe Marella e il pubblico. Il punto di partenza sarà ancora la domanda iniziale: che cosa rappresenta la storia per ciascuno di noi? I partecipanti saranno invitati a intervenire in una sorta di tavola rotonda, portando domande, riflessioni ed esperienze personali.

L’obiettivo è mettere in discussione un’equazione imparata quasi automaticamente fin dai banchi di scuola: storia uguale passato. “History Date” parte invece dalle domande, dalle esperienze e dalle suggestioni di chi partecipa per individuare quelle linee che ritornano nei secoli. La storia diventa così uno strumento per leggere ciò che accade, riconoscere differenze, cercare analogie e capire meglio il tempo in cui si vive.

Spettacolo, viaggio, incontro: sono già tre possibili risposte alla domanda iniziale. Ma “History Date” nasce per cercarne molte altre insieme al pubblico.

La partecipazione è riservata a un massimo di 45 persone.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi