Chiuso al transito il collegamento con via Tor Pisana. Vigili del Fuoco al lavoro per prosciugare le aree invase dall’acqua.

Il violento temporale che ha colpito il territorio di Brindisi a partire dalle prime ore della notte sta provocando criticità alla viabilità e alle infrastrutture cittadine.

La situazione più complessa si registra nell’area della stazione ferroviaria, dove il nuovo sottopasso pedonale con affaccio su via Tor Pisana risulta completamente allagato e, al momento, inagibile.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, impegnata nelle operazioni di prosciugamento per rimuovere l’acqua accumulatasi all’interno della struttura.

Per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare le condizioni di sicurezza, il sottopasso pedonale di via Tor Pisana è stato chiuso al transito.

La situazione resta da monitorare in attesa del completamento degli interventi e del ripristino della normale fruibilità del collegamento pedonale.