Momenti di apprensione questa mattina in contrada Pumo, a Latiano, dove un cane da caccia è caduto all’interno di un pozzo privo di copertura, profondo circa 10 metri.

A intervenire sono state le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, distaccamento di Francavilla Fontana, insieme al nucleo specialistico SAF (Speleo Alpino Fluviale).

I soccorritori, utilizzando le specifiche tecniche SAF, sono riusciti a raggiungere il fondo del pozzo e a recuperare l’animale, riportandolo in superficie e riaffidandolo al proprietario.

Concluso il salvataggio, i Vigili del Fuoco hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l’area, eliminando così il pericolo rappresentato dal pozzo privo di copertura.