Momenti di apprensione questa mattina in contrada Pumo, a Latiano, dove un cane da caccia è caduto all’interno di un pozzo privo di copertura, profondo circa 10 metri.
A intervenire sono state le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, distaccamento di Francavilla Fontana, insieme al nucleo specialistico SAF (Speleo Alpino Fluviale).
I soccorritori, utilizzando le specifiche tecniche SAF, sono riusciti a raggiungere il fondo del pozzo e a recuperare l’animale, riportandolo in superficie e riaffidandolo al proprietario.
Concluso il salvataggio, i Vigili del Fuoco hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l’area, eliminando così il pericolo rappresentato dal pozzo privo di copertura.
Ott 3, 2026 Posted news
Cane cade in un pozzo, salvato dai Vigili del Fuoco
Momenti di apprensione questa mattina in contrada Pumo, a Latiano, dove un cane da caccia è caduto all’interno di un pozzo privo di copertura, profondo circa 10 metri.