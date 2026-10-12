Un fine settimana da incorniciare per lo sport brindisino. La spedizione della Lega Navale Italiana Sezione di Brindisi fa saltare il banco ai Campionati Italiani in Tipo Regolamentare (i celebri Campionati del Mare), andati in scena il 10 e 11 ottobre 2026 nelle acque liguri. Gli atleti adriatici tornano a casa con un bottino straordinario di tre ori, un argento e tre bronzi, dominando le categorie Master e firmando un acuto di immenso valore nella categoria Senior.

Il teatro delle sfide è stato il rinomato campo di gara di Genova Prà. Il Canale di Calma ha accolto i canottieri con ottimali condizioni meteo-marine, ideali per esaltare la tecnicità delle storiche imbarcazioni regolamentari in legno (yole e canoini). Il percorso rettilineo ha messo a dura prova la resistenza degli equipaggi, sviluppandosi sulla distanza di 1.000 metri per i Master e sul percorso lungo da 1.500 metri per la combattutissima categoria Senior.

Il gradino più alto del podio è stato un affare di famiglia per i colori brindisini, capaci di imporsi in ben tre specialità differenti sotto i 45 anni sulla distanza dei 1.000 metri:

· Canoino Under 45 Maschile: Una prova di forza e carattere assoluti ha incoronato Francesco Aprile Campione d’Italia, autore di una finale condotta in testa dal primo all’ultimo colpo in acqua.

· Canoino Under 45 Femminile: Non è stata da meno Federica Romanelli, che ha conquistato il secondo titolo italiano per la sezione adriatica grazie a una gestione di gara magistrale nel singolo femminile.

· 4 Jole Misto Under 45: Il terzo tricolore è arrivato grazie a un mix perfetto di potenza, ritmo e affiatamento. L’equipaggio misto composto da Marta Ardissone, Francesco Aprile, Federica Romanelli e Luca Buttilli ha letteralmente sbaragliato la concorrenza sul traguardo di Prà, regalando alla LNI Brindisi una splendida tripletta d’oro.

Il podio genovese si è tinto d’argento grazie a una prova di grandissima generosità nel 4 jole Over 64 maschile. L’equipaggio brindisino composto da Maurizio Montanaro, Antonio Ciscutti, Pasquale Libetta e Alfonso Sanseverino ha lottato imbarcazione su imbarcazione nel Canale di Calma, cedendo solo nel finale e conquistando un prestigioso secondo posto che premia la straordinaria determinazione e la classe dei veterani del sodalizio.

A completare il quadro delle sette medaglie complessive ci sono tre preziosi bronzi. Il risultato più rilevante in termini assoluti per la sezione adriatica è senza dubbio quello conquistato nella categoria Senior da Daniele Crastolla nel canoino. Sul selettivo percorso lungo da 1.500 metri, Crastolla ha strappato un terzo posto di valore immenso, ottenuto in un contesto d’élite contro i migliori specialisti della massima categoria nazionale.

Gli altri due bronzi hanno confermato la solidità del settore Master brindisino sui 1.000 metri:

· Doppio Canoino Under 64: Ottima terza piazza nazionale per la solida coppia formata da Daniele Lecce e Diego Ricci.

· 8 Jole Over 64: L’ammiraglia dei veterani ha chiuso in bellezza il fine settimana ligure. Il bronzo è andato al grande equipaggio composto da M. Montanaro, P. Libetta, A. Ciscutti, M. Moretti, D. Lecce, D. Ricci, A. Sanseverino e A. De Palma, con la fondamentale e precisa guida al timone di M. Gallizioli.

Questo storico bilancio certifica la LNI Brindisi come una delle sezioni leader a livello nazionale nel canottaggio da mare, capace di unire l’entusiasmo della categoria Senior all’esperienza e alla classe intramontabile dei propri straordinari atleti Master.

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