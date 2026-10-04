COLMAR – Grande prestazione di Carola Calogiuri, che chiude al 13° posto su 236 partecipanti la prova femminile di spada del circuito europeo disputata a Colmar, in Francia. La giovane atleta, classe 2009, è stata protagonista di una gara di grande spessore, arrivando fino all’assalto per l’ingresso nelle prime otto.

A fermare la sua corsa è stata Marie-Florence Candassamy, campionessa del mondo individuale nel 2023 e medaglia d’argento olimpica a squadre a Parigi 2024. Un confronto di prestigio assoluto, al termine di un percorso che ha portato Carola a misurarsi con alcune delle migliori interpreti della spada internazionale.

Il 13° posto finale su 236 atlete rappresenta un risultato di grande valore e conferma la crescita della giovane spadista.

A Colmar era presente anche Chiara Panzera, protagonista insieme a Carola della trasferta internazionale. Per Chiara, una gara sicuramente utile per confrontarsi con un livello agonistico di assoluto rilievo e per continuare a maturare esperienza in campo internazionale. Un percorso che arriva dopo l’ottimo terzo posto conquistato appena una settimana prima a Grottaglie, nella prima Prova di Qualificazione Interregionale Assoluti, dove era stata proprio Carola a fermarla in semifinale.

Da tre anni Carola è allenata dai maestri della Scherma Lame Azzurre “Maestri Zumbo” ASD di Brindisi, con un lavoro quotidiano in sala costruito sulla preparazione tecnica, sulla cura dei dettagli e sulla crescita agonistica dell’atleta.

La trasferta di Colmar rappresenta quindi un ulteriore momento di esperienza e confronto per le due giovani spadiste brindisine, all’interno di un percorso di crescita che passa anche attraverso competizioni internazionali di questo livello.

Per Lame Azzurre, vedere una propria atleta classe 2009 arrivare a contendersi l’accesso ai quarti di finale contro una campionessa del mondo rappresenta un motivo di grande soddisfazione. Allo stesso tempo, la partecipazione di Chiara Panzera conferma la presenza della società brindisina in appuntamenti di prestigio del calendario internazionale.

Colmar lascia dunque a Carola un piazzamento di prestigio, esperienza internazionale e ulteriore consapevolezza, mentre per Chiara rappresenta un’altra tappa importante nel proprio percorso agonistico.

E siamo soltanto all’inizio della stagione: il 13° posto ottenuto in Francia rappresenta un importante punto di partenza in vista dei prossimi appuntamenti.