Il primo piano della Città dei bambini in Via Nazario Sauro è pronto ai lavori di adeguamento degli spazi per ospitare le nuove aule didattiche del Liceo Polivalente Don Quirico Punzi di Cisternino. La comunicazione proviene dall’amministrazione comunale che nel video istituzionale sottolinea che l’intervento fondamentale visto il crescente numero di iscritti del Liceo che necessita di ulteriori strutture dove svolgere le lezioni in completa sicurezza. L’impegno di spesa per i lavori di manutenzione sulla copertura dell’immobile della città dei bambini di 19710,00 come si evince dalla delibera comunale n.1162 del 03/09/2026. “Una scelta dell’amministrazione comunale – sottolinea il Sindaco Perrini – relativa al poter garantire ulteriori spazi per ospitare aule del Liceo di Cisternino su richiesta della dirigenza scolastica che ha sottolineato la necessità di disporre di nuove aule dovute alla richiesta crescente di iscrizioni. Un dato positivo che rende felice la nostra comunità.

Abbiamo firmato la convenzione con la Provincia di Brindisi ed i lavori sono iniziati per sistemare gli spazi della città dei bambini che rappresenta un’immobile fondamentale di proprietà comunale”. Per l’assessore all’istruzione Annalisa Canzio il liceo è un punto di riferimento attrattivo per le famiglie di Cisternino e per i comuni limitrofi. “L’amministrazione deve sostenere questo andamento in maniera importante. In passato avevamo messo a disposizione cinque aule dell’istituto comprensivo scuola media Manzoni di Cisternino ma adesso faremo ancora un grande passo in avanti perché daremo in dotazione il primo piano della città dei bambini dove si devono creare spazi idonei per accogliere le nuove cinque aule. Investire nell’educazione e formazione dei ragazzi non è un costo per l’amministrazione ma un grande investimento per il futuro”. I lavori di adeguamento interni alla struttura sono a carico della Provincia che si impegna ad investire l’importo di centomila euro per sistemare a dovere i nuovi ambienti scolastici.

L’assessore ai servizi sanitari Mariangela Rendini rassicura gli anziani del centro Vincenzino Punzi che le attività proseguiranno al piano sottostante:

“C’era già stato un primo trasloco per una ragione importante – sottolinea Rendini – ma continuiamo a dare un prosieguo alle nostre attività e devo dire che è una soluzione ottimale permette un accesso importante e rapido”. A seguito di specifico sopralluogo tecnico la provincia di Brindisi ha ritenuto idonei i locali posti al primo piano dell’immobile della città dei bambini ed ha predisposto per il tramite dell’ufficio tecnico provinciale apposita relazione con l’individuazione degli interventi da eseguirsi al fine di rendere l’unità utilizzabile come edificio scolastico precisando che la relativa spesa sarà interamente a carico della Provincia a valere su apposita variazione di bilancio con le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento strutturale finalizzati alle nuove aule e la manutenzione ordinaria dei locali e dei presidi antincendio e le disposizioni in materia di sicurezza insieme alle spese correnti, le utenze ed i costi di forniture elettriche, idriche e di riscaldamento. Si vuole ricordare che per consentire l’esecuzione dei lavori PNRR presso il PTA di Cisternino, l’ente comunale aveva concesso all’ASL Brindisi l’uso gratuito temporaneo dei locali comunali di via Fiume (piano terra) disponendo il contestuale e provvisorio trasferimento del centro anziani Vincenzino Punzi presso il primo piano della città dei bambini.

FRANCESCO ZIZZI