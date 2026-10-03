Il comune di Cisternino torna ad avere la rappresentanza in consiglio provinciale con l’elezione del primo cittadino Lorenzo Perrini che dopo aver sfiorato la nomina nel recente passato subentra a Marco Marra, ex sindaco di Cellino San Marco. Una buona notizia per il borgo della Valle d’Itria che farà sentire la sua voce nel capoluogo e soddisfazione per i cittadini che si sono congratulati con il Sindaco e che riavranno un esponente nell’assise brindisina dopo l’esperienza di Antonella Baccaro (Dicembre 2021-Aprile 2023) e indietro nel tempo quella di Donato Baccaro nel 2011 nel suo incarico di assessore alla viabilità con Massimo Ferrarese presidente provinciale che ha permesso a Cisternino di avere la circonvallazione diretta che collega la Valle d’Itria alla superstrada adriatica Bari-Lecce. Soddisfazione nelle parole di Perrini, pronto a portare avanti proposte concrete in consiglio provinciale in termini di pubblica sicurezza: “Cercherò di rappresentare al meglio la nostra comunità – scrive Perrini – per sostenere obiettivi fondamentali per il nostro territorio come la realizzazione della rotatoria su Via Fasano, all’altezza della zona artigianale-supermercato Conad già oggetto di una partecipata petizione popolare oltre che di un ordine del giorno condiviso dall’intero Consiglio Comunale di Cisternino. Inoltre siamo al lavoro per il ripristino dei punti luce su strade provinciali, ed il completamento del progetto di sicurezza e ampliamento del Liceo Polivalente Don Quirico Punzi di Via Madonna del Soccorso. Tutti obiettivi per i quali, come maggioranza, lavoriamo da anni e per i quali sono già stati avviati iter procedurali. Nel frattempo ci impegneremo nei lavori di rifacimento del manto stradale su alcuni tratti della circonvallazione e sulla provinciale Cisternino-Fasano.

Non mi illudo, in pochi mesi che restano da qui a fine consigliatura, di poter fare miracoli ma sicuramente la presenza diretta in Consiglio Provinciale consentirà di seguire più da vicino gli interventi”. La Provincia di Brindisi ha emanato un avviso pubblico per l’affidamento di contratti di sponsorizzazione per la manutenzione di aree a verde posizionate all’interno di rotatorie stradali della viabilità provinciale. Un’area interessata è probabilmente quella della rotonda di Via Ceglie collegata alla circonvallazione ma nei pensieri dei cittadini un invito ad intervenire sulla sicurezza stradale in Viale Valle d’Itria.

Buone notizie arrivano anche sul fronte sanitario con i lavori in dirittura d’arrivo della Casa della Comunità che riconsegneranno una struttura implementata con ulteriori servizi a favore della comunità.

FRANCESCO ZIZZ