October 5, 2026
Ott 5, 2026    Posted by    news

“Essere qui al Salone Nautico di Genova, nella splendida cornice del Waterfront di Levante di Renzo Piano, significa guardare al futuro di un’industria che è ambasciatrice del Made in Italy nel mondo.

Con oltre 1.000 imbarcazioni, 215 novità e 45 Paesi rappresentati, questa 66ª edizione conferma che la nautica italiana non è solo leader, è un modello industriale.

Come Presidente del Distretto Pugliese della Nautica e come imprenditore della Blue Economy, voglio portare qui a Genova il messaggio della Puglia.

La nostra Regione sta vivendo una fase straordinaria: Brindisi, con il suo porto, le sue competenze su refitting, materiali compositi, meccatronica e sostenibilità, è pronta a diventare piattaforma logistica e produttiva per la nautica del Mediterraneo.

La Blue Economy non è solo barche. È filiera, è formazione, è transizione energetica, è lavoro qualificato per i nostri giovani. Proprio per questo apprezzo molto due novità di quest’anno: Living Made in Italy, che lega cantieristica, design e arredo – dove le nostre aziende pugliesi eccellono – e la Blue Arena, dedicata alle nuove professioni del mare.

Il Salone ci dice una cosa chiara: cresce la domanda di multiscafi, cresce la fascia alta, cresce la richiesta di sostenibilità. Sono tutte sfide su cui Confindustria Brindisi e il Distretto Pugliese stanno investendo, mettendo insieme cantieri, università e centri di ricerca.

A Genova siamo venuti per competere e per collaborare. La Puglia c’è, e vuole giocare un ruolo da protagonista nella nautica italiana dei prossimi dieci anni.

Il nostro lavoro confindustriale nell’ambito della Blu Economy sarà quello di confermare ed aumentare l’autorevolezza e la competitività delle nostre imprese, svolgendo un ruolo da protagonisti anche in ambito europeo. Sarà in proposito importante comunicare l’indotto economico che viene generato dalla Blue Economy e come la Puglia con i suoi porti sta diventando un faro,un riferimento per questa nuova economia. Ciò, grazie anche e soprattutto al forte impulso che la Regione Puglia -con il suo assessorato allo Sviluppo Economico- sta dando alla crescita del settore. Un vero e proprio un booster, un efficace acceleratore”.

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