L’iniziativa del Comune di San Michele Salentino, che ha chiesto al Consorzio Arneo la sospensione della riscossione dei contributi per le posizioni interessate dalle contestazioni, merita attenzione anche a Ostuni.

Chiedo alla Commissaria straordinaria di avviare un approfondimento sulle richieste contributive relative al nostro territorio, acquisendo dal Consorzio informazioni puntuali sulle opere realizzate, sui benefici prodotti per i terreni e sui criteri utilizzati per determinare gli importi. Un percorso da costruire ascoltando anche agricoltori, piccoli proprietari e associazioni di categoria.

La bonifica e la manutenzione del territorio hanno un valore fondamentale. Proprio per questo, i cittadini devono poter conoscere quali interventi giustifichino le somme richieste. Qualora emergano criticità analoghe a quelle contestate dal Comune di San Michele Salentino, ritengo necessario che anche il Comune di Ostuni chieda all’ente competente una sospensione motivata della riscossione per le posizioni interessate, in attesa dei necessari chiarimenti e nel rispetto degli eventuali provvedimenti giudiziari.

Auspico inoltre un confronto con la Regione Puglia e gli altri Comuni coinvolti anche per tramite della Provincia di Brindisi certamente disponibili a fornire un contributo fattivo alla risoluzione dell’annosa vicenda che interessa i nostri territori da diversi anni. È una questione che richiede risposte documentate e un impegno condiviso.

La tutela dei cittadini passa soprattutto dalla capacità delle istituzioni di affrontare concretamente i problemi.

Angelo Pomes