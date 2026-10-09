La salute dei bambini si costruisce ogni giorno, anche a tavola. Il Servizio Igiene degli alimenti e nutrizione della Asl Brindisi, diretto da Liborio Rainò, in occasione dell’Obesity Day (10 ottobre), condivide i consigli delle mascotte di OKkio alla Salute, il sistema nazionale di sorveglianza sullo stato nutrizionale e sugli stili di vita dei bambini delle scuole primarie.

L’indagine 2023 rileva che, in provincia di Brindisi, il 36% dei bambini è in eccesso di peso. Il 19% non fa colazione quotidianamente e il 68% consuma una merenda di metà mattina troppo abbondante e non adeguata. Numeri che ci ricordano quanto sia importante promuovere abitudini salutari fin dall’infanzia.

Ad accompagnare grandi e piccini nella scoperta della sana alimentazione ci sono cinque amici speciali.

Canguro Saltalacorda invita a saltare la corda, ma non la colazione, per iniziare la giornata con energia, Scoiattolina suggerisce un frutto o uno yogurt per la merenda a scuola, mentre Fox la volpe ricorda di bere acqua e limitare bibite zuccherate e alimenti ultraprocessati. A tavola ci aspettano Bruno l’orsetto, che consiglia di mangiare legumi 3-4 volte alla settimana, e Ciko la cicogna, che invita a consumare ogni giorno frutta e verdura, con una porzione di verdure a pranzo e a cena e la frutta come spuntino.

Crescere in salute è un gioco di squadra: una corretta alimentazione, il movimento e il buon esempio in famiglia fanno la differenza. Piccoli gesti quotidiani possono aiutare i bambini a costruire abitudini da portare con sé nel tempo.

Se si hanno dubbi sul peso di un bambino o di una bambina, bisogna parlarne con il pediatra. Per richiedere un appuntamento all’ambulatorio di Dietetica preventiva della Asl Brindisi, si deve scrivere a dieteticapreventiva@asl.brindisi.it.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI