A partire da domani, martedì 6 ottobre sarà attivo a Palazzo Guerrieri l’Orientation Desk del Comune di Brindisi, il nuovo sportello gratuito dedicato a giovani, disoccupati, inoccupati e persone in condizioni di svantaggio per offrire supporto concreto nei percorsi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo.

L’iniziativa rientra nel progetto “Br.E.N.T.O: Brindisi, Empowerment, Nuovi Talenti ed Opportunità”, promosso dal Comune di Brindisi nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali for Work- Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato dal PR FESR- FSE+ Puglia 2021-2027.

Obiettivo del progetto è migliorare l’accesso al mondo del lavoro e rafforzare le misure di attivazione rivolte a chi è in cerca di occupazione, con particolare attenzione a giovani, disoccupati di lungo periodo, persone inattive e categorie più fragili.

Lo sportello nasce per offrire un servizio di accoglienza, informazione e accompagnamento personalizzato, mettendo a disposizione strumenti utili per affrontare con maggiore consapevolezza il mercato del lavoro e le opportunità formative presenti sul territorio. In particolare, l’Orientation Desk fornirà supporto in diversi ambiti: ricerca attiva del lavoro, redazione e miglioramento di curriculum vitae e lettere di presentazione, simulazione di colloqui, bilancio delle competenze, orientamento professionale e formativo, informazioni su corsi, bandi, tirocini e opportunità di autoimprenditorialità. Nell’ambito del progetto saranno inoltre attivati servizi di personal rebranding, per rafforzare la propria immagine professionale online e offline, e momenti di incontro tra domanda e offerta di lavoro, anche attraverso occasioni di incontro con imprese del territorio. Lo sportello offrirà anche un supporto specifico nell’orientamento scolastico e universitario, con l’obiettivo di accompagnare studenti e studentesse nelle scelte formative e prevenire fenomeni di dispersione.

Il progetto si rivolge a una platea ampia di destinatari: disoccupati, inoccupati, NEET, donne, immigrati, persone con disabilità, detenuti e cittadini che intendono intraprendere o reinventare il proprio percorso professionale.

L’Orientation Desk è attivo presso Molo 12 Coworking space c/o Palazzo Guerrieri in via Guerrieri 7, nel cuore della città e accessibile gratuitamente nei seguenti giorni e orari:

Martedì: 09:00 – 15:00 – Giovedì:12:00 – 18:00

L’iniziativa è resa possibile grazie a un ampio partenariato territoriale che coinvolge Comune di Brindisi, The Qube Incubatore, ARPAL Puglia – Centro per l’impiego di Brindisi, Cefas- Centro di formazione ed Alta specializzazione, CooperformPuglia, AKA srl, Pasternak srl, Programma Sviluppo e Unisco- Network per lo sviluppo locale ETS, una rete di soggetti che mette insieme istituzioni, enti di formazione, associazioni e mondo produttivo per rafforzare le opportunità di orientamento, qualificazione e inserimento lavorativo nel territorio di Brindisi.

Per informazioni e contatti

email: punticardinalibrento@gmail.com

telefono: +39 0831-361932