Presentata nella sede del Consiglio regionale della Puglia la rassegna promossa da Amazing Puglia. Quattro giorni di incontri diffusi in città attorno al tema “Ri-Costruire il Futuro”.

Quattro giorni di talk, workshop e incontri nei luoghi simbolici di Bari per discutere le sfide dello sviluppo economico e sociale. È stata presentata questa mattina, nella sede del Consiglio regionale della Puglia, la terza edizione del Festival dell’Economia Pugliese, in programma dal 7 al 10 ottobre 2026.

Promosso dal magazine Amazing Puglia, il Festival si svolgerà con una formula “diffusa”, realizzata grazie alla collaborazione tra istituzioni, ordini professionali, università e associazioni di categoria.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli; l’assessore allo Sviluppo locale e Blue Economy del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli; il direttore del Festival e editore di Amazing Puglia, Fabio Mollica; e Gaia Costantino, CEO e co-fondatrice di Women Lead.

«In un momento storico delicato come quello attuale, in cui le dinamiche economiche incidono in maniera profonda e diretta sulla vita quotidiana di cittadini e famiglie, le istituzioni devono riservare la massima attenzione e il proprio convinto sostegno a iniziative di questo spessore», ha dichiarato Matarrelli. «Ed è per questo che abbiamo voluto presentare nella sede del Consiglio regionale il Festival dell’Economia Pugliese, perché questo evento rappresenta un’occasione per fare sistema, stimolare il confronto plurale e mettere attorno allo stesso tavolo aziende, professionisti, giovani e mondo accademico. Soltanto creando uno spazio aperto di dialogo possiamo costruire risposte concrete alle sfide contemporanee e accompagnare lo sviluppo del nostro territorio».

Il Comune di Bari metterà a disposizione diversi spazi pubblici, tra cui Palazzo della Città, Porta Futuro, il Museo Civico e piazza Umberto I. «Abbiamo accolto con entusiasmo il progetto del Festival dell’Economia Pugliese, mettendo volentieri a disposizione diversi luoghi pubblici, da Palazzo della Città a Porta Futuro, fino al Museo Civico e a Piazza Umberto I, per consentire la realizzazione della visione diffusa che anima questo evento», ha affermato Petruzzelli. «. Come Amministrazione Comunale crediamo fermamente nell’importanza di aprire gli spazi della comunità al dibattito e al confronto sui temi del lavoro, dell’innovazione e dello sviluppo. Fare rete tra istituzioni, imprese e cittadinanza è la strada maestra per affrontare le sfide più attuali».

«Il tema che abbiamo scelto per questa terza edizione è Ri-Costruire il Futuro. In un contesto globale reso instabile da guerre, inflazione e recessione economica, le imprese e i cittadini sono obbligati a re-immaginare e ricalibrare i propri programmi per gli anni a venire», ha spiegato Fabio Mollica. «Grazie a una formula diffusa e a una ricca rete di partnership istituzionali e associative, proponiamo un’offerta ancora più articolata, affrontando temi cruciali come l’intelligenza artificiale, la transizione energetica, la parità di genere, il turismo e la valorizzazione dei giovani talenti».

La manifestazione affronterà questioni come intelligenza artificiale, transizione energetica, parità di genere, turismo e valorizzazione dei giovani talenti.

Nel programma entrerà anche il format Women Lead Human, portato al Festival da Women Lead. «Il lavoro sta cambiando più velocemente delle organizzazioni e il vero problema non è l’intelligenza artificiale, ma il modo in cui guidiamo le persone», ha sottolineato Gaia Costantino. «È il momento di rimettere l’essere umano, le competenze e l’equità al centro dell’innovazione tecnologica, raccontando le aziende che lo fanno con successo e creando occasioni per trasformare i talenti del Sud in un motore di crescita sostenibile e inclusivo».

Gaia Costantino, CEO e co-fondatrice di Women Lead: “Siamo orgogliosi di portare all’interno del Festival dell’Economia Pugliese il format Women Lead Human. Il lavoro sta cambiando più velocemente delle organizzazioni e il vero problema non è l’intelligenza artificiale, ma come stiamo guidando le persone. Per questo è arrivato il momento di rimettere l’essere umano, le competenze e l’equità al centro dei processi di innovazione tecnologica, raccontando le aziende che lo fanno con successo e creando occasioni concrete per trasformare i talenti del Sud in un motore di crescita sostenibile e inclusivo”.

IL PROGRAMMA IN SINTESI

(Tutti gli eventi sono a ingresso libero senza prenotazione)

• Mercoledì 7 Ottobre – Piazza Umberto I

o Dalle 18:00: “La Notte dell’Imprenditore”, a cura di Confindustria Giovani Bari-Bat. Talk e approfondimenti sul ruolo delle nuove generazioni e sul lavoro nella transizione energetica.

• Giovedì 8 Ottobre – Sedi varie in città

o ITS Apulia Digital (ore 9:30 – 18:00): Women Lead HUMAN: Capitale umano, equità e competenze tecnologiche per il futuro del lavoro al Sud. Una giornata interamente dedicata al confronto tra aziende e persone su IA, conciliazione vita-lavoro, reskilling e parità di genere.

o Porta Futuro (ore 10:00 – 18:00): Workshop e incontri dedicati all’Intelligenza Artificiale, alla gestione dei dati e al mercato del lavoro (in collaborazione con AI Week Milano e Confartigianato).

o Istituto Tec. Pitagora (ore 9:00 – 13:00): “Ri-Costruire il futuro: la parola alle ragazze e ai ragazzi”, confronto con Radio Panetti, imprenditori e rappresentanti istituzionali.

o Palazzo di Città (ore 10:00 – 18:00): Incontri tematici su turismo, enogastronomia, valorizzazione del territorio, filiere artigianali e comunicazione turistica.

o Museo Civico, Archimake e Salone del Consiglio Provinciale: Sessioni formative e talk a cura dell’Ordine dei Giornalisti Puglia (La giusta distanza), dell’Ordine dei Commercialisti (Crisi d’impresa), di Confindustria (Art Bonus) e sull’evoluzione delle professioni.

o Libreria Feltrinelli (ore 18:45): Presentazione del libro “Dentro il grande gioco” di Emilio Mola in dialogo con Fabio Mollica.

• Venerdì 9 Ottobre – Sedi varie in città

o Porta Futuro (ore 10:00 – 18:30): Incontri dedicati a energia, turismo del futuro, digital commerce, branding e l’intervento di Gianluca Comandini.

o Palazzo di Città (ore 10:00 – 18:30): Panel su enogastronomia, intelligenza artificiale applicata al turismo, enoturismi, olio EVO, inclusione e sostenibilità agricola.

o Istituto Tec. Pitagora (ore 9:00 – 13:00): Storie e testimonianze degli “Startupper di Puglia”.

o Salone del Consiglio Provinciale & Museo Civico: Approfondimenti su Insider trading, utilizzo dell’IA da parte dell’amministrazione finanziaria, rete tra giovani professionisti e design come leva strategica.

o Libreria Feltrinelli (ore 18:30): Incontro con Riccardo Staglianò e presentazione del volume “Tassare i milionari”.

• Sabato 10 Ottobre – Teatro Petruzzelli

o Ore 10:00 – 12:00: Evento di chiusura “Ri-Costruire il Futuro”, con brevi speech di 5 minuti affidati a importanti esponenti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, dell’università e della cultura.

o Ore 12:00: Main talk “L’Economia del Futuro” con la partecipazione dell’economista Veronica De Romanis e del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro.

Per consultare il programma completo e tutti i dettagli sugli ospiti: amazingpuglia.com