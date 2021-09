Adriano Dagnello, leader No Vax e No Green Pass di Brindisi, militante di fiducia del fondatore di Forza Nuova Roberto Fiore, figura storia dell’estrema destra Italiana, è stato appena nominato da questi Segretario del movimento nel Capoluogo Adriatico.

Dagnello, presente nelle piazze più difficili, fra cui quella di Roma del 28 Agosto, terreno di scontro con le forze dell’ordine, adesso lancia la sfida a sindacati e associazioni di categoria, promuovendo la difesa gratuita di tutti quei lavoratori che, sebbene costretti da aziende pubbliche e private cui sono impiegati, si oppongono al vaccino.

Per Adriano, un passato fra le file del centrodestra prima e della destra radicale poi, che oggi, per il 31enne Brindisino, impegnato nello sport e nello spettacolo, appare lontanissimo: “Mi sono candidato una volta al consiglio comunale di Brindisi, con risultati irrilevanti. Ho avuto modo però modo di osservare da vicino il sistema politico ed elettorale che da tempo occupa questa città, e non fa per me. Alla spasmodica ricerca del voto preferisco l’ascolto diretto del cittadino in piazza, senza doppi fini” dice Dagnello, che continua “Ora il terreno di scontro è totalmente differente. Non entro nel merito della questione vaccino perché ormai non se ne può davvero più di ascoltare pareri tanto discordanti quanto deliranti. La mia battaglia è a difesa di tutti coloro che vogliono esercitare il libero arbitrio e svincolarsi dai ricatti ormai palesi di strutture pubbliche o private che eseguono ordini con atteggiamento servile verso uno Stato la cui unica azione concreta è imporre obblighi su obblighi che non hanno alcun supporto scientifico. D’altronde, l’emergenza è per definizione una situazione temporanea e non una costante che si trasforma in uno stile di vita ipocondriaco e maniacale. Ad un certo ambiente fa comodo. A noi no.”

È per questo che Adriano Dagnello per Forza Nuova Brindisi ha creato un apposito indirizzo e-mail brindisi.forzanuova@gmail.com dove ricevere le richieste di aiuto di coloro i quali, anche non tesserati del movimento, cercano sostegno legale per evitare l’obbligo vaccinale e la pressante richiesta del Certificato Verde pena il licenziamento. In questo senso è emblematico il di una docente della Provincia di Foggia, sospesa per non essere munita di Green Pass, che ha subito beneficiato di un ricorso al Tribunale del Lavoro. Le comunicazioni ricevute verranno esaminate e lavorate da un pool di avvocati che ha messo gratuitamente la propria professionalità a disposizione del movimento fondato da Roberto Fiore.

COMUNICATO STAMPA FORZA NUOVA BRINDISI