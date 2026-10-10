Incidente stradale in serata sulla strada provinciale 51, nel territorio di Francavilla Fontana, dove una Fiat Bravo è rimasta coinvolta in un sinistro.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. La conducente dell’autovettura era rimasta incastrata nell’abitacolo e si è reso necessario l’intervento dei soccorritori per liberarla dalle lamiere.

Una volta estratta dal veicolo, la donna è stata affidata al personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza sia l’autovettura sia l’area interessata dall’incidente.

Restano da accertare le cause e la dinamica del sinistro.