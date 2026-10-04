Nicola Di Donna è il nuovo coordinatore provinciale di Futuro Nazionale – Vannacci per Brindisi.

La nomina è stata ufficializzata dal Coordinamento nazionale del movimento, nell’ambito del nuovo assetto territoriale definito in Puglia. Di Donna sarà dunque il principale riferimento provinciale di Futuro Nazionale, con il compito di coordinare e sviluppare l’attività politica e organizzativa sul territorio.

A completare la struttura brindisina sono Adriana Ciriello, indicata come vice coordinatrice provinciale, Cesare Mevoli, al quale è stato affidato il coordinamento comunale di Brindisi, e Luca Tondi, nominato responsabile dell’organizzazione.

L’ufficializzazione degli incarichi arriva direttamente dal coordinamento nazionale guidato da Massimiliano Simoni, che nel documento di nomina ha rivolto ai nuovi dirigenti «tutta la mia stima», augurando loro buon lavoro.

La scelta di Di Donna rappresenta quindi un passaggio significativo per la presenza di Futuro Nazionale nella provincia di Brindisi, che si dota di una struttura territoriale definita e di un coordinamento provinciale chiamato a organizzare e rafforzare l’attività del movimento sul territorio.