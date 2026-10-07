Nota del consigliere segretario del Consiglio regionale, Tommaso Gioia.

“Botteghe Aperte”, il progetto dell’Associazione Pillaai, patrocinato dal Consiglio regionale e selezionato per l’ADI Design Index 2026 nella categoria “Design per il Sociale” per concorrere al Premio Compasso d’oro 2028, oltre ad aver ottenuto già un risultato così prestigioso, per me rappresenta pienamente l’interesse che l’Assemblea pugliese dimostra per tutto ciò che favorisce la crescita armoniosa e complessiva del nostro territorio, un’esperienza entusiasmante, un condensato di tutto ciò in cui credo utile e necessario per preservare l’identità del nostro territorio.

Al centro dell’iniziativa, la riapertura di tanti locali sfitti da decenni ed il loro affido a tanti creativi ed artigiani locali, dimostrando così in termini concreti la capacità di non arrendersi alle difficoltà ed alla ristrettezza dei budget. In particolare, come cittadino, ma anche e soprattutto come componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio della Puglia, sono lieto di congratularmi con la presidente Maria Cristina Carbone, anima instancabile di questo percorso e con l’agenzia creativa Oraspot che con passione ha affiancato l’Associazione, raccontando, passo dopo passo, questo percorso. Ed è proprio grazie a questa volontà ed alla capacità di impegnarsi quotidianamente per il proprio territorio, che la nostra Puglia continuerà a crescere”./comunicato