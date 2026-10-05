Dall’8 all’11 ottobre 2026 una rappresentanza di Soci di Automobile Club Milano parteciperà a Rossocorsa Classiche Puglia 2026, evento dedicato alle grandi Ferrari storiche e alle Supercar del Cavallino Rampante.

La presenza dei Soci milanesi è un’occasione di incontro e di collaborazione tra Automobile Club Milano e Automobile Club Brindisi, due realtà territoriali dell’ACI unite dalla stessa passione per l’automobile, dalla valorizzazione della cultura motoristica e dall’attenzione verso le eccellenze italiane.

Automobile Club Brindisi sarà il punto di riferimento dell’ospitalità sul territorio, accompagnando gli ospiti di AC Milano alla scoperta della regione, delle sue strade, dei suoi borghi e del suo eccezionale patrimonio culturale, artigianale ed enogastronomico.

Una sinergia tra i due Club che vuole andare oltre la manifestazione automobilistica: la presenza di dieci equipaggi provenienti da Milano rappresenta concretamente lo spirito dell’iniziativa. L’incontro tra i Soci diventa infatti un modo per creare relazioni tra regioni diverse, condividere esperienze e promuovere insieme il patrimonio automobilistico e culturale italiano.

Il percorso attraverserà alcuni dei luoghi più rappresentativi della Puglia, tra cui Ostuni, Taranto, Manduria e i borghi della Valle d’Itria, con passaggi a Cisternino e Alberobello e il suggestivo arrivo al Castello Aragonese di Taranto.

Sulle strade pugliesi sfilerà una vera e propria esposizione itinerante di Ferrari che raccontano oltre settant’anni di storia dell’automobile: dalle vetture Sport degli anni Cinquanta alle Gran Turismo, fino alle Supercar che hanno segnato le epoche più recenti.

La manifestazione, organizzata da Automobile Club d’Italia, Automobile Club Brindisi in collaborazione con Rossocorsa, si distingue anche per la sua attenzione al sociale: un contributo di 10.000 euro verrà infatti devoluto al Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale di Taranto e un’asta di beneficenza è stata organizzata in favore della Cooperativa sociale Villaggio SOS di Ostuni.

La collaborazione tra AC Milano e AC Brindisi vuole rappresentare pienamente lo spirito del sistema ACI: Automobile Club differenti per storia e territorio, capaci di fare squadra attraverso la passione automobilistica, l’ospitalità, la cultura e la solidarietà.

Tra le vetture d’epoca d’eccezione appartenenti al periodo eroico delle corse troviamo modelli leggendari che hanno segnato le grandi competizioni internazionali.

FERRARI 340 MM: l’esemplare, originale ed unico, protagonista alla Mille Miglia del 1953 con Luigi Villoresi e Pasquale Cassani, e vincitrice dell’International Trophy a Silverstone con Mike Hawthorn.

FERRARI 750 MONZA: icona che ha gareggiato nei circuiti europei e americani con piloti del calibro di Piero Taruffi, Harry Schell e Phil Hill.

FERRARI 340 AMERICA: vettura impegnata nella 24 Ore di Le Mans del 1951 con Bill Spear e Johnny Claes e alla 12 Ore di Sebring del 1952.

FERRARI 121 LM: legata alla Mille Miglia del 1955 con Piero Taruffi e alla 24 Ore di Le Mans con Maurice Trintignant e Harry Schell.

FERRARI 750 MONZA: esemplare legato al Dopoguerra italiano e a gare storiche come il Giro di Sicilia e la Targa Florio.

FERRARI 250 CALIFORNIA SPIDER: simbolo di eleganza senza tempo, concepita da Scaglietti per il mercato americano con motore V12.

Accanto ai gioielli storici da competizione la manifestazione proporrà modelli che hanno segnato epoche diverse: dalla 250 GT SWB e la 250 Cabriolet, fino alle leggendarie Daytona e 550 Maranello con motore V12 anteriore, oltre a icone del design degli anni Ottanta e Novanta come la Testarossa, la 512 TR e la 512 M.

A completare la rassegna vi saranno tre pietre miliari dell’evoluzione tecnologica e della ricerca della leggerezza derivata dalla Formula 1: la F40, la F50 e la Enzo.

ESTRATTO DEL PROGRAMMA (momenti di interesse per il pubblico)

Giovedì 8 ottobre

h. 17.30 Ostuni – Area mercatale

Arrivo delle vetture e prova di abilità tra i birilli

h. 22.00 Ostuni – Sosta sulle Mura

Tour notturno

Venerdì 9 ottobre

h. 9.00 Taranto – Castello Aragonese

Arrivo e tour guidato

Sabato 10 ottobre

h. 9.30 Cisternino – Palazzo Amati

Sosta e coffee break di accoglienza dell’Amministrazione comunale con visita turistica guidata

h. 12.30 Alberobello – Centro storico

Sosta e visita