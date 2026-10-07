Grande partecipazione domenica scorsa a Brindisi per la “Camminata per la Prevenzione”, promossa da Impresa Donna Confesercenti Brindisi e Confesercenti della provincia di Brindisi, nell’ambito della seconda edizione di “Ottobre Rosa d’Impresa”.

Una mattinata che ha visto camminare insieme, per le vie principali di Brindisi, imprenditrici, cittadini, associazioni, istituzioni e realtà del territorio, uniti da un messaggio semplice ma fondamentale: la prevenzione è un gesto di responsabilità verso sé stessi e verso gli altri. A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza del Dott. Tommaso Stallone, Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, a cui saranno destinate le quote e le donazioni raccolte con questa iniziativa.

La “Camminata” ha rappresentato soprattutto un grande esempio di partecipazione e collaborazione territoriale perché quando è la salute al centro dell’attenzione non esistono bandiere; realtà differenti, infatti, possono incontrarsi e lavorare nella stessa direzione, dando più forza e più valore al messaggio dell’importanza della prevenzione.

Un sentito ringraziamento va alla Provincia di Brindisi, al Comune di Brindisi, all’ASL Brindisi e all’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, che hanno accompagnato e sostenuto l’iniziativa.

Fondamentale è stata inoltre la presenza delle tante associazioni, commissioni e realtà che hanno scelto di esserci: Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi; Commissione Comunale per le Pari Opportunità, le Politiche di Genere e i Diritti Civili del Comune di Oria; ANDOS – Comitato di Brindisi ODV; LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Associazione Provinciale di Brindisi; Insieme contro il Cancro per la Vita; Cuore di Donna; Fondazione Tonino Di Giulio; Le Civette del Salento; Progetto Benessere A.S.D. di Silvia Gorgoni; Rotary Club Brindisi Appia Antica – Distretto 2120; MYTICA; Centro Antiviolenza Ricominciamo; Centro Antiviolenza “Da Me” – Ricomincio; ARCI Brindisi; Metabolica-Mente A.S.D.; Dani Manfit; L2 Planet – Studio Wellness; PACAP – Promotion of Physical Activity for Cancer Patients; ASD PINK e Brindeasy.

«Come Impresa Donna Confesercenti Brindisi – sottolinea Divina Greco, Coordinatrice provinciale – abbiamo voluto portare la prevenzione anche nel mondo dell’impresa. Le donne che lavorano e fanno impresa sono abituate a correre, a conciliare responsabilità professionali, familiari e personali e troppo spesso finiscono per mettere sé stesse all’ultimo posto. Dobbiamo invece ricordare che la salute viene prima del lavoro e che fare prevenzione non è tempo sottratto all’impresa, ma tempo dedicato alla vita. La nostra responsabilità sul territorio è anche questa: informare, sensibilizzare e creare una rete capace di sostenere concretamente le donne».

La Camminata è infatti parte di un percorso più ampio attraverso il quale Impresa Donna Confesercenti Brindisi vuole affiancare alla rappresentanza delle imprenditrici anche una crescente attenzione alla loro salute e al loro benessere.

Il percorso di Ottobre Rosa d’Impresa proseguirà il 13 ottobre alle ore 15.30 presso la Provincia di Brindisi, con il convegno dedicato alla prevenzione, che vedrà la partecipazione di medici, specialisti, istituzioni, associazioni e testimonianze.

Una rete che continua a crescere e che parte da una convinzione precisa: prendersi cura delle donne significa prendersi cura anche delle loro famiglie, delle loro imprese e del territorio. Perché fare impresa significa costruire il futuro. E per costruire il futuro bisogna, prima di tutto, prendersi cura della vita.