“Concluso l’iter per la pubblicazione del bando ‘Mi impegno per la legalità’, rivolto agli istituti scolastici delle scuole secondarie”. Così il presidente della Commissione criminalità, Luigi Caroli, a conclusione dei lavori di questa giornata.

Si tratta come è noto, di un concorso per la realizzazione di opere letterarie o artistiche o digitali, finalizzato alla promozione e diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani. Il concorso si inserisce tra le azioni di promozione della legalità della Commissione.

La finalità è contribuire all’educazione alla legalità, favorendo lo sviluppo nei giovani della coscienza civile e democratica, e la riflessione sui temi connessi, per incentivare la partecipazione attiva nella lotta alla criminalità, alla corruzione e contrastare la violenza.

Attraverso un confronto informato da realizzarsi nelle scuole, il concorso si propone di sensibilizzare le giovani generazioni al valore del rispetto delle regole, e stimolare lo sviluppo di un pensiero critico autonomo, mediante percorsi didattici innovativi e alternativi rispetto a quelli tradizionali.

La Commissione ha affrontato numerosi temi, immaginando una strada di calendarizzazione degli argomenti da trattare nell’immediato.

Il presidente Caroli ha sottolineato che molto importante è affrontare il tema degli ATM, già discusso nelle Commissioni I e II congiunte. La Puglia risulta essere la regione italiana maggiormente esposta agli assalti contro gli sportelli automatici di banche e uffici postali.

A richiamare l’attenzione nelle Commissioni congiunte, su questo fenomeno, sono stati i consiglieri regionali del Partito Democratico Ubaldo Pagano, Domenico De Santis, Rossella Falcone e Stefano Minerva.

Infatti il consigliere Domenico De Santis ha richiamato in Commissione oggi, l’attenzione sulla ipotesi di un coordinamento con le prefetture, per la realizzazione di una proposta di legge ad hoc.

La richiesta prende le mosse dai dati contenuti nel rapporto 2025 del Centro di ricerca dell’Associazione bancaria italiana sulla sicurezza anticrimine e del Servizio analisi criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Secondo quanto accertato le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani detengono il primato regionale per numero di episodi.

Sarà necessario, secondo i commissari riprendere il discorso con il direttore del carcere minorile che si trova in difficoltà con sovraffollamento, condizioni di vita non adeguate e impossibilità di effettuare percorsi riabilitativi per reintroduzione dei giovani nella società.

Il consigliere Perrini già presidente della Commissione di studio sul fenomeno criminale, ha chiesto che venga ascoltato nuovamente don Coluccia che recentemente ha subito insulti e minacce.

“Un prete che opera da sempre nelle periferie, contro le mafie e la droga impegnato in prima linea contro la criminalità organizzata, potrebbe essere interessante riascoltare in Commissione” – ha detto Perrini.