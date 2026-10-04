Ci sono pomeriggi in cui il tempo sembra rallentare per fare spazio alle cose che contano davvero. Proprio come è avvenuto venerdì 2 ottobre quando in occasione della “Festa dei nonni” il Lions Club Fasano ed il Leo Club Fasano, con i presidenti Martino Grassi e Stefania Maggi ed alcuni soci, hanno raggiunto gli ospiti della RSA per anziani “Santa Maria Regina Pacis” per donare loro un momento di gioia.

L’iniziativa ha trasformato la sala della residenza in un laboratorio di emozioni, sorrisi e ricordi condivisi. I Lions ed i Leo non si sono limitati a una visita formale ma hanno trascorso momenti preziosi al fianco degli anziani, ascoltando le loro storie, stringendo mani e promuovendo attività di animazione e intrattenimento musicale che hanno acceso la loro vitalità.

La presenza attiva dei volontari ha rappresentato un ponte ideale con la comunità esterna, creando un bellissimo momento di connessione tra generazioni diverse ma unite da una straordinaria sensibilità.

“Ogni anziano custodisce un patrimonio inestimabile di memoria e saggezza – ha dichiarato Martino Grassi – ed essere qui oggi significa dire loro che la comunità li stringe in un abbraccio forte. Il vero spirito del nostro servizio risiede proprio in questi piccoli ma importanti gesti di umanità”.

I soci Lions e Leo hanno anche donato ai nonni dei colori a tempera da utilizzare durante i laboratori d’arte organizzati in RSA, ottimo esercizio per mantenere viva la loro creatività e manualità.

Poi i saluti, i ringraziamenti commossi dello staff e degli educatori della RSA e l’arrivederci, tra tanti sorrisi e abbracci capaci di scaldare i cuori.

Lions Club Fasano