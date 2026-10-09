Prosegue il viaggio del Festival delle Storie, il progetto ideato e promosso dalla Taberna Libraria di Latiano con il sostegno e la collaborazione del Consiglio Regionale della Puglia, nell’ambito del Bando “ACA – Avviso Consiglio Aperto 2026” e per questa tappa con il Patrocinio del Comune di Carovigno e con la collaborazione dell’Associazione Le Colonne.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 18.30 al Castello di Carovigno, dove sarà protagonista Pegah Moshir Pour, autrice del libro “La casa dimenticata” (Garzanti).

Una nuova tappa del Festival che porta al centro della scena la forza della narrazione come strumento per attraversare la memoria, conoscere le proprie radici e riflettere sui grandi temi della contemporaneità. Al centro dell’incontro ci sarà il racconto di una giovane donna, Farah, e del suo viaggio alla scoperta di un passato familiare e di una storia collettiva fatta di libertà, resistenza e coraggio.

Con “La casa dimenticata”, Pegah Moshir Pour conduce il lettore a Teheran, attraverso la storia di una ragazza che decide di scavare nel passato della propria famiglia e, nello stesso tempo, di confrontarsi con il presente di un Paese attraversato da profonde tensioni e dal desiderio di libertà.

Protagonista della serata sarà dunque Pegah Moshir Pour, consulente, attivista per i diritti umani e digitali e voce autorevole sui temi dell’Iran e dell’emancipazione femminile.

Il giorno successivo l’incontro con gli studenti del Liceo “Ribezzo” di Francavilla Fontana.

Coinvolgere le nuove generazioni in storie come quella di Farah significa creare uno spazio di dialogo su temi che riguardano tutti: la libertà di pensiero, il valore della memoria, la ricerca della propria identità, il coraggio di scegliere e la possibilità di immaginare un futuro diverso.

La doppia tappa, prima a Carovigno e poi a Francavilla Fontana, rafforza dunque la vocazione del Festival delle Storie a costruire occasioni di incontro tra libri, autori e comunità, coinvolgendo pubblici differenti e facendo della cultura un momento di confronto e partecipazione. Un ringraziamento particolare all’Assessore Sabrina Franco e ad Alessandro Leoci, forti sostenitori della tappa di Carovigno.