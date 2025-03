Giovedì 20 febbraio 2025, il Generale di Divisione Aerea Luca Maineri, Comandante del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico, ha visitato il Servizio di Coordinamento e Controllo (SCC) di Brindisi. La visita, di grande rilevanza, ha dato la possibilità al Tenente Colonnello Giuseppe Carratù, capo del SCC, di mostrare all’Autorità in visita la straordinaria collaborazione e la sinergia tra le diverse strutture operative della Forza Armata (Reparti Volo, Sistema DAMI) e l’Ente Nazionale Assistenza al Volo (ENAV), rendendo il Sistema SCCAM un nodo cruciale nelle operazioni di controllo del traffico aereo e della difesa aerea integrata.

Il Generale Maineri ha avuto l’opportunità di conoscere i dettagli delle operazioni quotidiane che si svolgono all’interno del Servizio e ha potuto verificare inoltre le future fasi di riammodernamento che coinvolgeranno Brindisi e, in generale, tutto il sistema di gestione del Traffico Aereo Nazionale. Infatti, come previsto dal “piano industriale ENAV”, il Servizio di Controllo d’Area di Brindisi sarà adibito quale Centro di Controllo delle Torri Remote con conseguente assorbimento delle funzioni di controllo d’Area da parte del paritetico Centro ACC-SCC di Ciampino.

Durante la visita, il Generale Maineri ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal personale del reparto che, con competenza e professionalità, garantisce la quotidiana gestione delle operazioni di volo e il monitoraggio di tutto il traffico in volo nello Spazio Aereo Italiano, in simbiosi con i Gruppi della Difesa Aerea nazionale. “L’impegno e la dedizione con cui ogni componente lavora quotidianamente per mantenere alti gli standard di efficienza e di sicurezza garantiscono una risposta rapida ed efficace in qualsiasi contesto operativo ponendo l’Aeronautica Militare quale punto di riferimento internazionale nel delicato compito della gestione del traffico aereo”.

Nel corso della visita, il Generale ha anche visitato la sala operativa, dove ha potuto constatare quanto l’uso di tecnologie all’avanguardia è fondamentale per affrontare le sfide che il precario panorama internazionale impone, ribadendo la necessità di proseguire sulla strada dell’innovazione e dell’aggiornamento continuo delle capacità operative e del personale.

La visita si è conclusa con un incontro con il personale del SCC, durante il quale il Generale ha espresso il suo apprezzamento per l’eccellenza del lavoro svolto e ha rinnovato il suo impegno a sostenere e sviluppare ulteriormente le capacità del Comando Operazioni Aerospaziali e dei suoi Servizi di Coordinamento e Controllo.

I Servizi di Coordinamento e Controllo dell’Aeronautica Militare, co-ubicati presso i collaterali Centri di Controllo d’Area ENAV, sono deputati alla gestione del Traffico Aereo Operativo e dei relativi spazi aerei ad esso riservati, nonché alla raccolta e trasmissione agli Enti preposti delle informazioni necessarie per l’assolvimento del servizio di sorveglianza dello Spazio Aereo Nazionale. Nella fisionomia assunta dalla struttura nazionale dei servizi di navigazione area, contraddistinta da un altissimo grado di collaborazione civile-militare, presso i SCCAM è impiegato personale militare qualificato controllore del traffico aereo, al massimo livello di abilitazione nazionale e in possesso di licenza comunitaria.

I Servizi di Coordinamento e Controllo dell’AM, con sede a Ciampino, Brindisi, Milano Linate e Abano Terme dipendono, per il tramite del Reparto Servizi Coordinamento e Controllo dell’AM, dalla Brigata Controllo Aerospazio di Poggio Renatico.