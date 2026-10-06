Paura nella notte in via Ofanto, a Santa Sabina, marina di Carovigno, dove un incendio ha coinvolto tre autovetture parcheggiate.
A intervenire è stata una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, allertata per domare le fiamme che avevano interessato una Fiat Panda, una Volkswagen T-Roc e una Suzuki.
I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area, evitando ulteriori conseguenze.
Sono in corso gli accertamenti per determinare l’origine dell’incendio e chiarire l’eventuale natura dolosa del rogo.
Ott 6, 2026 Posted news
Incendio nella notte a Santa Sabina: tre auto distrutte dalle fiamme
Paura nella notte in via Ofanto, a Santa Sabina, marina di Carovigno, dove un incendio ha coinvolto tre autovetture parcheggiate.