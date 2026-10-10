Cinque vittorie su cinque nei gironi e un percorso entusiasmante fino alla semifinale. Buone prestazioni anche per Olivia Orofalo, Anna Occhineri e Vincenzo Campanelli.

Le Lame Azzurre Maestri Zumbo Brindisi si confermano protagoniste della scherma interregionale, conquistando un prestigioso podio nella 1ª Prova Interregionale GPG alle 6 Armi, disputata a Rende (Cosenza), nella stagione agonistica 2026/2027.

A regalare la soddisfazione più grande alla società brindisina è stata Martina Zezza, medaglia di bronzo nella categoria Ragazze-Allieve di spada femminile, al termine di una competizione affrontata con determinazione, qualità tecnica e grande carattere.

IL PERCORSO DI MARTINA ZEZZA

La giovane schermitrice brindisina ha iniziato la gara nel migliore dei modi, dominando il proprio girone con cinque vittorie su cinque incontri disputati, senza subire alcuna sconfitta.

Un avvio impeccabile che le ha consentito di affrontare il tabellone a eliminazione diretta con fiducia e determinazione.

Dopo aver superato la prima fase, Zezza ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale battendo Sara Acocella con il punteggio di 15-6.

Negli ottavi ha affrontato R. Carillo, imponendosi al termine di un incontro combattuto per 15-12 e conquistando così un posto tra le migliori otto atlete della competizione.

Nei quarti di finale è arrivata un’altra importante vittoria contro M. Pirro, superata per 15-12, risultato che le ha garantito l’accesso alla semifinale e la certezza della medaglia.

La corsa verso la finale si è interrotta soltanto contro E. Schettino, al termine di un assalto particolarmente equilibrato, conclusosi sul 15-14 per l’avversaria.

Una sconfitta di misura, per una sola stoccata, che non cancella l’eccellente prestazione della giovane atleta brindisina, capace di conquistare uno splendido terzo posto.

GLI ALTRI RISULTATI DELLA SOCIETÀ

Nella spada femminile GPG, buone prestazioni anche per Olivia Orofalo, che ha concluso la competizione al 22° posto, e Anna Occhineri, classificatasi 27ª.

Nella spada maschile Juniores, Vincenzo Campanelli ha ottenuto il 16° posto, contribuendo al bilancio positivo della trasferta.

LA SODDISFAZIONE DELLA SOCIETÀ

Grande soddisfazione in casa Lame Azzurre Maestri Zumbo Brindisi per i risultati ottenuti, frutto dell’impegno quotidiano degli atleti e del lavoro di preparazione tecnica svolto in palestra.

Il Maestro Flavio Zumbo, responsabile tecnico della società e per il presidente Alessandro Rubino che possono guardare con soddisfazione a questo importante risultato, che conferma il percorso di crescita dei giovani schermidori brindisini.

Il bronzo conquistato da Martina Zezza rappresenta un ulteriore riconoscimento per l’attività sportiva della società e un incoraggiamento a proseguire con entusiasmo verso i prossimi appuntamenti agonistici.

Le Lame Azzurre Maestri Zumbo Brindisi continuano così a portare in alto il nome della città, confermandosi una realtà impegnata nella formazione e nella valorizzazione dei giovani talenti della scherma.