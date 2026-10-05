Sono iniziate questa mattina le operazioni per la rimozione degli ingenti quantitativi di materiale legnoso presenti lungo la Litoranea a nord di Brindisi.

L’intervento, disposto dalla Ripartizione Ambiente dell’Assessorato all’Ecologia e Ambiente, guidato dall’assessore Livia Antonucci, riguarda soprattutto tronchi e altri materiali legnosi che, trasportati dalle correnti marine, hanno raggiunto nel tempo diversi tratti della costa adriatica.

Si tratta di materiale riconducibile agli eventi meteorologici del 2023 che interessarono l’Emilia-Romagna, con l’esondazione di numerosi corsi d’acqua e il successivo riversamento in Adriatico di grandi quantità di materiale, in gran parte di origine legnosa.

L’intervento ha richiesto una complessa fase preliminare, necessaria per la rendicontazione e la caratterizzazione dei materiali, oltre all’adozione di specifici accorgimenti per consentire le operazioni senza interferire con la fruizione degli spazi pubblici e garantire, allo stesso tempo, la sicurezza delle aree interessate.

A occuparsi materialmente della rimozione saranno uomini e mezzi della Teknoservice. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane e dovrebbero concludersi entro la fine del mese, consentendo di rimuovere considerevoli quantitativi di materiale legnoso, ripristinare i luoghi e restituire alla fruizione pubblica gli spazi attualmente occupati dai tronchi e dai detriti.