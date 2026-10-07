Una domenica all’insegna dello sport, del benessere e del contatto totale con la natura nella straordinaria cornice della Valle d’Itria. Il prossimo 11 ottobre 2026, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, il Parco Avventura Ciuchino Birichino di Ostuni ospiterà la “Festa dello Sport Outdoor”, un grande evento interamente gratuito aperto a studenti, famiglie e appassionati del movimento all’aria aperta.

L’evento rientra ufficialmente nel prestigioso programma delle “Manifestazioni sportive Puglia 2026 – European Region of Sport” ed è interamente finanziato dalla Regione Puglia – Assessorato al Welfare e allo Sport. Grazie a questo fondamentale sostegno istituzionale, la Ciuchino Birichino SSD offrirà la possibilità a tutti i partecipanti di accedere gratuitamente e in totale sicurezza a lezioni pratiche, prove sul campo e gare amatoriali.

Il programma delle attività:

– Dalle 8:00 alle 13:00 (Lezioni aperte): Sessioni pratiche e didattiche guidate da tecnici federali ed istruttori sportivi di Orienteering, Tiro con l’Arco, MTB Orienteering / Ciclismo, Nordic Walking e Arrampicata sportiva su parete in bosco.

– Dalle 13:00 alle 14:00 (Pausa relax): Momento conviviale con picnic all’aria aperta tra i prati e i boschi monumentali del parco.

– Dalle 14:00 alle 17:00 (Gare e sfide): competizioni amatoriali aperte a tutti i partecipanti nelle varie discipline apprese in mattinata.

– Ore 17:00 (Premiazioni): cerimonia di chiusura e premiazione ufficiale dei partecipanti.

“Questa giornata rappresenta una vetrina eccezionale per promuovere la cultura dello sport accessibile e inclusivo, uno dei pilastri della Puglia come Regione Europea dello Sport 2026” – spiegano gli organizzatori della Ciuchino Birichino SSD. “Vogliamo trasmettere ai giovani, e in particolare al mondo della scuola, i valori del benessere psico-fisico legati alle discipline outdoor e al rispetto degli ecosistemi

naturali. Grazie alla Regione Puglia, lo sport diventa un diritto fruibile da chiunque in un contesto naturalistico unico”.

L’organizzazione invita calorosamente la cittadinanza, le associazioni del territorio e gli istituti scolastici a prendere parte alla manifestazone. Per garantire una corretta gestione logistica delle attività, la prenotazione è obbligatoria.

Contatti per info e iscrizioni:

– Sito web ufficiale: www.ciuchinobirichino.it

– Email: ciuchinobirichino@gmail.com

. Location: Parco Avventura Ciuchino Birichino, Ostuni (BR)