Dal 22 al 27 giugno si rinnova l’appuntamento con l’undicesima edizione del Torneo Internazionale di basket “Brindisi Porta del Salento”- Memorial Massimo Dell’Aglio- Ennova Cup.

La manifestazione ,si svolgerà nei parchi e ville comunali di Brindisi, Mesagne, Torre Santa Susanna e Fasano, un territorio da sempre appassionato a questo sport e soprattutto all’aspetto aggregativo insito in esso. Il basket come espressione di un’energia che trae origine dalla strada, passa per lo spazio di un cortile aperto e termina nel rettangolo da gioco d’un palazzetto.

La società della Presidentessa Nicoletta Caiulo, nel progettare quest’evento sportivo, ha voluto coniugare tutti questi aspetti della Pallacanestro, non trascurando di coinvolgere Enti e Strutture nell’organizzazione di esso, facendo rete.

Obiettivo dell’ A.S.D. Robur è quello di sensibilizzare genitori e figli a partecipare a un evento sportivo che pone l’accento su valori importanti quali Lealtà, Rispetto e Considerazione…. valori utili nel contesto di una gara, ma ancor più nella vita d’ognuno. E ancora una volta lo sport che diventa il depositario di insegnamenti fondamentali.

La manifestazione vede la partecipazione di giovani atleti provenienti da nazioni come l’ALGERIA, e da Regioni d’Italia, un momento in cui gli atleti mangeranno e dormiranno insieme e che in quella convivenza quotidiana avranno modo di confrontarsi su idee e dinamiche caratteristiche della loro età. Tutto ciò sarà in grado di creare, inoltre, un rilevante movimento turistico a tutto vantaggio del territorio brindisino alla quale porterà una notevole attenzione verso le risorse della nostra Provincia.

La società organizzatrice si avvale della collaborazione delle associazioni Mens Sana Mesagne, Basket Fasano e Basket Torre che organizzeranno l’evento nelle loro città.

Quest’anno l’evento è intitolato a Massimo Dell’Aglio che della Robur è stato uno dei fondatori e ricopriva la figura di segretario e che nelle passate edizioni le squadre venivano ospitate nella sua attività.

Un premio sarà intitolato a Michele Lotito ,scomparso recentemente, che della Robur è stato dirigente e istruttore.

A Brindisi i gironi eliminatori si giocheranno ,come di consueto, al Parco Maniglio mentre le semifinali e finali (26 e 27 giugno) si svolgeranno a Brindisi in una nuova una nuova location ……. Piazza Santa Teresa dove verrà montata una piccola arena.

Tutto questo grazie alla sinergia con l’azienda Ennova Solution leader nel mercato italiano, nell’ambito di pavimentazione , attrezzature ed accessori per lo sport , il cui Amministratore è il brindisino Gabriele Perrone trapiantato in Emilia Romagna ,dove ha fondato la società, e che non ha mai reciso il cordone con Brindisi.

Infatti quest’anno il Torneo sarà denominato ENNOVA CUP, un torneo storico e ambito, che negli scorsi ha visto la partecipazione di “piccoli atleti” diventati in seguito affermatisi anche a livello internazionale, un nome su tutti Matteo Spagnolo atleta che quest’anno ha giocato con l’Alba Berlino in Eurolega.

Giada Amatori