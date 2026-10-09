Il progetto, promosso nell’ambito dell’Avviso Regionale “Punti Cardinali For Work” dal Comune di San Pietro Vernotico e curato dall’Associazione Dante Alighieri, sarà presentato martedì 13 ottobre 2026 alle ore 10.30 presso la Sala Consigliare del Comune.

Formazione specialistica, orientamento, supporto alle imprese e promozione dell’identità territoriale: sono questi i pilastri su cui si fonda “San Pietro Wine Valley”, l’innovativa proposta progettuale rientrante nell’iniziativa “San Pietro Vernotico Orienta, Forma e Valorizza” (Avviso pubblico Punti Cardinali For Work – Determinazione del Dirigente Sezione Politiche e Mercato del Lavoro 14 maggio 2025, n. 118)

La presentazione ufficiale del progetto si terrà martedì 13 ottobre 2026 alle ore 10:30, presso la Sala Consigliare del Comune di San Pietro Vernotico

Un ecosistema integrato per il futuro della filiera vitivinicola. Nato dalla collaborazione tra istituzioni, enti di formazione e il tessuto produttivo locale, il progetto punta a trasformare le risorse del bando regionale in un ecosistema permanente.

L’iniziativa mette a sistema le eccellenze di San Pietro Vernotico e dei comuni limitrofi con un triplice obiettivo strategico: Promozionale: posizionare la filiera vitivinicola e il territorio su scala sovracomunale e nazionale; Formativo: creare competenze qualificate e rispondenti ai reali fabbisogni dell’agritech, della produzione e del marketing del vino; Economico: sostenere l’occupazione giovanile e incentivare la nascita di nuove startup e micro-imprese.

L’articolato programma di interventi si sviluppa lungo diverse direttrici aperte a studenti, giovani inoccupati e cittadini. Formazione e Orientation Labs: laboratori pratici focalizzati su agritech, realtà aumentata (AR WineLens), gestione finanziaria, sicurezza e igiene vitivinicola, neuromarketing, label design e storytelling visivo. Alleanza con le imprese: coinvolgimento diretto delle principali cantine storiche del territorio, che diventeranno veri e propri laboratori didattici e formativi a cielo aperto. Animazione territoriale: eventi ed iniziative pubbliche diffuse in città per far incontrare studenti, famiglie e aziende. Promozione ed attrazione: percorsi di orientamento e partecipazione ai principali appuntamenti e fiere del settore turistico ed enogastronomico.

Tutta la cittadinanza, gli operatori dell’informazione, le aziende di settore e gli studenti sono invitati a partecipare alla conferenza di presentazione.