Una notte di forte maltempo ha messo in difficoltà Brindisi e altri centri della provincia. Tra le 4 e le 6 di venerdì 9 ottobre, le precipitazioni hanno provocato allagamenti di strade, abitazioni, garage e scantinati. Alcune persone rimaste bloccate nell’acqua hanno avuto bisogno di soccorso.

Dalle prime ore del mattino i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di emergenza. Alle 7 le richieste di intervento da smaltire erano almeno 20. Le squadre stanno svuotando gli ambienti invasi dall’acqua e rimuovendo i pericoli causati dal maltempo.

Viabilità in difficoltà a Brindisi

Nel capoluogo sono stati chiusi gli accessi dalla SS 7 ai centri commerciali Appia Antica e Ipercoop. Inagibile il sottopasso pedonale di via Tor Pisana, nei pressi della stazione; quello di via Appia è stato mantenuto disponibile per le emergenze. Sono stati inoltre segnalati pedoni che attraversavano i binari, con conseguenti rischi per la sicurezza.

La strada Pittachi è stata chiusa nel tratto che collega via Provinciale San Vito, in entrata e in uscita, almeno fino alle 8.55. In via Vespucci la salita è rimasta bloccata per un veicolo fermo nella parte alta. Polizia Locale e soccorritori hanno gestito le chiusure e gli interventi nelle zone interessate.

La mancanza di energia elettrica ha portato alla chiusura del plesso Perasso dell’istituto comprensivo Centro.

Nel giardino della scuola Rodari, appartenente all’istituto comprensivo Cappuccini, un pino è crollato sulla recinzione. All’ospedale Perrino, invece, l’acqua ha raggiunto alcune stanze del laboratorio analisi, creando disagi per il personale e per i pazienti.

Un altro intervento dei Vigili del Fuoco si è svolto sulla SP 50, tra Francavilla Fontana e Villa Castelli, dove un’auto è rimasta coinvolta in un incidente. La conducente era già stata soccorsa e trasferita in ospedale prima dell’arrivo della squadra, che ha messo in sicurezza la Lancia Ypsilon e la zona.

A San Pietro Vernotico l’acqua ha invaso diverse strade, tra cui via Pisacane, via Pola, via Stazione e l’incrocio tra via 20 Settembre e via Mare. Volontari della Protezione civile e agenti della Polizia Locale sono intervenuti per liberare le caditoie da foglie e detriti e per regolare il traffico. Chiusi anche i due sottopassi del paese.

È stata diramata per la Puglia un’allerta gialla per rischio idrogeologico, valida fino alle 20 di oggi. Le condizioni della viabilità potrebbero cambiare con il procedere delle operazioni di soccorso.