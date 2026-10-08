Sport, benessere all’aria aperta, amicizia e inclusione sociale. Sono questi gli ingredienti speciali di “Orizzonti di Gentilezza”, l’evento solidale organizzato a Brindisi sabato 10 ottobre pv in occasione della imminente Giornata Nazionale della Persona con la Sindrome di Down. L’iniziativa, patrocinata e ospitata nella splendida cornice del Porticciolo Turistico di Brindisi (Marina di Brindisi), nasce con l’obiettivo di offrire a un gruppo di ragazzi, famiglie e volontari una mattinata speciale all’insegna della condivisione e del rispetto del territorio.

Il filo conduttore della manifestazione sarà il macro-tema della gentilezza, declinato a 360 gradi: la gentilezza nei confronti del proprio corpo attraverso lo sport e la sana alimentazione, l’amore per la natura e gli animali, e l’attenzione inclusiva verso il prossimo.

La mattinata si articolerà in due momenti principali. Si partirà alle ore 09,00 dal Lungomare Amerigo Vespucci per un’emozionante attività in barca; alle ore 10,00 pit-stop nel porto di Brindisi per dei saluti all’insegna della “gentilezza”; mentre alle 11,00, con l’arrivo al Porticciolo Turistico, si terrà il momento centrale dedicato all’accoglienza e ai saluti istituzionali delle Autorità locali, alle quali è stato chiesto un segnale forte di vicinanza. Subito dopo, alle 11,30, prenderà il via la “Camminata della Gentilezza”, un percorso solidale a piedi che si snoderà dal Porticciolo fino al suggestivo scenario del Castello Alfonsino. A chiudere la mattinata, alle 12,30, saranno gli interventi delle Associazioni partner e le conclusioni della giornata.

Durante tutta l’iniziativa, all’interno della Marina di Brindisi, sarà allestito un banchetto informativo e di raccolta fondi solidale, dove i cittadini potranno sostenere i progetti di autonomia dell’Associazione acquistando prodotti alimentari tipici del territorio brindisino.

“La nostra Associazione si occupa da anni di offrire aiuto e supporto alle persone con la Sindrome di Down e alle loro famiglie, promuovendo percorsi di vita volti all’inclusione sociale e all’accoglienza di ogni disabilità” – dichiara la Presidente, Stefania Calcagni -. “Quest’occasione, inserita nelle Piazze d’Italia dedicate all’iniziativa Nazionale sulla Giornata, vuole essere un manifesto a cielo aperto di cosa significhi muoversi in armonia con se stessi e con l’ambiente circostante. La partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni rappresenta per noi un sostegno fondamentale per continuare a tracciare rotte di autonomia e diritti sul nostro territorio”.

Si ringraziano gli enti e le Associazioni partecipanti: Gv3; Approdo di Ponente; Marina Club; Capitaneria di Porto; Lega Navale; Marina di Brindisi ; Dragon Boat; Vertical Gym; Tango Levante; Cedas AVIO; Brindisi FC; Roma Club Brindisi; Inner Wheel Brindisi “Cristina Cordella”; Rotary Club Brindisi; Istituto Comprensivo “Cappuccini”; Circolo Tennis; Croce Rossa Italiana; Associazione “Divertendoci insieme”. Con la partecipazione degli Studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia – Polo Universitario Uniba “V.Valerio” ASL Brindisi.