Nell’ambito delle iniziative di “Ottobre Rosa d’Impresa”, promosse da Impresa Donna Confesercenti Brindisi, si terrà martedì 13 ottobre, alle ore 15.30, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi (Via De Leo, n.3), il convegno “La Prevenzione è Donna”, che segue l’iniziativa “La camminata per la Prevenzione”, già realizzata domenica scorsa. L’obiettivo è porre l’accento sulla salute e la prevenzione femminile, in riferimento soprattutto alle patologie tumorali, con un’attenzione particolare alle donne imprenditrici.

Un pomeriggio dedicato a scoprire e capire quanto la prevenzione possa sempre fare la differenza nella vita di ogni donna. Tra lavoro, famiglia e responsabilità quotidiane, per molte imprenditrici trovare il tempo da dedicare alla propria salute non è sempre semplice.

L’incontro vuole creare un momento concreto di informazione, confronto e sensibilizzazione, grazie al contributo di medici, professionisti e istituzioni. Un’occasione per parlare di prevenzione in modo semplice e diretto, conoscere meglio gli strumenti a disposizione e ricordare che prendersi cura di sé è importante quanto prendersi cura della propria attività.

Durante i lavori del convegno si parlerà del tempo guadagnato e di scelte consapevoli attraverso una idonea prevenzione, che è il risultato dell’unione di intenti tra scienza, istituzioni e ciascuno di noi. Sono tre gli straordinari step che coprono l’intero percorso della salute: dalla prevenzione sul territorio, alla cura in ospedale fino all’ascolto dei segnali più complessi del nostro corpo. Ne parleranno il dott. Stefano Termite, responsabile servizio Igiene e sanità Pubblica dell’ASL di Brindisi, la dott.ssa Mariangela Capodieci, Responsabile settore Senologia ASL di Brindisi, il dott. Stefano Burlizzi, Responsabile reparto Chirurgia senologica Ospedale Perrino di Brindisi, e il dott. Domenico Pastore, Direttore di Ematologia dell’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” di Bari.

Previste anche alcune testimonianze di donne che hanno saputo intraprendere il giusto e necessario percorso per raggiungere la completa guarigione.

L’iniziativa, che vede la partecipazione, tra gli altri, delle associazioni ANDOS, Cuore di Donna e Fondazione Di Giulio, ha il fine di mettere insieme sensibilizzazione, partecipazione e solidarietà, rafforzando la collaborazione tra imprese, associazioni, istituzioni e sanità pubblica del territorio a sostegno della prevenzione e della cura oncologica.

“A noi di Impresa Donna Confesercenti – dichiara la coordinatrice provinciale Divina Greco – ci piace ricordare che la salute viene prima del lavoro e che fare prevenzione non è tempo sottratto all’impresa, ma tempo dedicato alla vita. La nostra responsabilità sul territorio è anche questa: informare, sensibilizzare e creare una rete capace di sostenere concretamente le donne imprenditrici”.

Per info telefonare al n. 0831523190.