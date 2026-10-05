Il territorio vede finalmente muoversi player industriali solidi, capaci di introdurre investimenti veri, tecnologie avanzate e una visione che guarda ai prossimi decenni.

Tra questi, il progetto della Hydrogen Valley promosso da *Edison* rappresenta un passaggio strategico: un’infrastruttura che porta l’idrogeno verde dentro la filiera produttiva pugliese, aprendo la strada a un modello industriale più pulito, competitivo e capace di generare lavoro qualificato. È il segnale che la transizione non è più un titolo, ma un cantiere reale.

Le istituzioni regionali e locali, dialogando con questi soggetti, stanno favorendo l’arrivo di nuovi insediamenti industriali che possono ridisegnare il ruolo della Puglia nel panorama energetico nazionale.

È un approccio che CISAL considera essenziale: la crescita nasce quando imprese affidabili e istituzioni responsabili si parlano, collaborano e costruiscono.

In parallelo, avanzano i lavori per la Gigafactory di *Eni Storage Systems* , un altro pilastro della nuova economia energetica del territorio. Sono stati individuati i primi gruppi di lavoratori da formare alla linea *BESS* , segno che la filiera sta prendendo forma e che la crescita industriale si traduce in opportunità concrete per la comunità.

Il confronto tra azienda e organizzazioni sindacali procede con continuità e spirito costruttivo: un metodo che CISAL considera decisivo per accompagnare la trasformazione garantendo qualità del lavoro, sicurezza, competenze e stabilità occupazionale.

Brindisi e la Puglia stanno entrando in una nuova primavera industriale. CISAL sarà parte attiva di questo percorso, sostenendo ogni progetto che unisca innovazione, lavoro di qualità e sviluppo territoriale. La *transizione energetica* è una sfida, ma soprattutto un’occasione: il territorio ha finalmente l’opportunità di coglierla.

MASSIMO PAGLIARA

SEGRETERIA PROVINCIALE BRINDISI