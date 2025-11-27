Fruire dell’arte in un giorno speciale. Nasce con questo intento l’«Operazione Black Friday» collegata alla Grande Mostra «Negli anni dell’Impressionismo. Da Monet a Boldini: artisti in cerca di libertà», evento allestito nel castello normanno svevo di Mesagne (Brindisi), curato dalla prof. Isabella Valente, docente nell’Università di Napoli Federico II, e organizzato da Micexperience Rete di Imprese, assieme a Regione Puglia e Comune di Mesagne e, in ottemperanza al protocollo d’Intesa “Puglia Walking Art”, prodotto da Reinassance srl.

È molto semplice nel suo concretizzarsi, l’«Operazione Black Friday» e a differenza di operazioni commerciali che si protraggono per una settimana ha valenza solo per la giornata di domani, venerdì 28 novembre.

«Chiunque dal proprio telefonino invierà un messaggio col proprio nome e cognome e la dizione “Impressionisti” al numero della segreteria della mostra: 327 0112818 – spiegano gli organizzatori – esibendolo, avrà diritto alla riduzione del pagamento del ticket per la sola giornata di domani, per il “Black Friday”».

Insomma, solo per la giornata di domani, così com’era accaduto in precedenti Grandi Mostre promosse da Micexperience – Rete di Imprese e ricadenti in occasione del Black Fridy, questa operazione viene di successo viene riproposta al pubblico pugliese.

La Grande Mostra, come di consueto, osserverà anche domani i seguenti orari di apertura: 9 – 13/ 16 – 20.