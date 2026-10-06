La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nel prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe commesse ai danni delle fasce più deboli della popolazione. L’obiettivo delle numerose iniziative sul territorio è quello di non lasciare soli i cittadini anziani, offrendo loro consigli utili e strumenti concreti per difendersi dai raggiri.

In quest’ottica, il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne, in stretta sinergia con i parroci delle chiese locali, ha promosso la campagna informativa “Più sicuri insieme”, un’iniziativa fortemente voluta dal Questore della Provincia Brindisi.

A partire dal primo fine settimana di ottobre e fino a metà novembre, secondo un calendario prestabilito, gli agenti della Polizia di Stato saranno presenti al termine delle celebrazioni liturgiche. In tali occasioni, verrà distribuita una brochure informativa volta a sensibilizzare gli anziani, e l’intera comunità, sull’importanza di prestare la massima attenzione e di adottare semplici ma efficaci misure di autotutela, fondamentali per non cadere vittime delle trappole tese dai malintenzionati.