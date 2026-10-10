Il Collettivo fotografico di Brindisi POLAROADS rinnova per il 2027 la campagna di tesseramento soci sostenitori.

Il tesseramento ha un costo di 30€ ed ogni socio sostenitore ha una serie di vantaggi: usufruire di due consulenze d’immagine individuali con i componenti del collettivo; avere sconti sui corsi, workshop ed eventi a pagamento, e poter partecipare ad un incontro tematico mensile di approfondimento fotografico, in modalità online o in presenza, riservati ai soli soci.

Polaroads nasce a Brindisi con l’intento di promuovere l’utilizzo linguistico della fotografia con una visione progettuale, trasformando il pensiero in opera compiuta.

Nel corso del 2026 si sono svolti diverse iniziative: il workshop sull’editing fotografico con Irene Alison, quello sul paesaggio con Massimo Siragusa, ed inoltre tra gli incontri riservati ai soci si segnalano quello sulle fanzine con Emanuela Amadio e sulle collezioni di libri fotografici con Luciano Zuccaccia. Questo e molto altro per chi decide di diventare un socio sostenitore.

Per tesserarsi e per ulteriori informazioni scrivere a polaroads@gmail.com

Sostieni la cultura fotografica, contribuendo a creare una comunità dedita all’immagine.

Per maggiori informazioni:

Instagram @polaroads

Facebook @polaroads

Web site www.polaroads.it

Email polaroads@gmail.com

COMUNICATO STAMPA POLAROADS