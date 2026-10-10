October 10, 2026
Ott 10, 2026    Posted by    news

Il Collettivo fotografico di Brindisi POLAROADS rinnova per il 2027 la campagna di tesseramento soci sostenitori.

Il tesseramento ha un costo di 30€ ed ogni socio sostenitore ha una serie di vantaggi: usufruire di due consulenze d’immagine individuali con i componenti del collettivo; avere sconti sui corsi, workshop ed eventi a pagamento, e poter partecipare ad un incontro tematico mensile di approfondimento fotografico, in modalità online o in presenza, riservati ai soli soci.

Polaroads nasce a Brindisi con l’intento di promuovere l’utilizzo linguistico della fotografia con una visione progettuale, trasformando il pensiero in opera compiuta.

Nel corso del 2026 si sono svolti diverse iniziative: il workshop sull’editing fotografico con Irene Alison, quello sul paesaggio con Massimo Siragusa, ed inoltre tra gli incontri riservati ai soci si segnalano quello sulle fanzine con Emanuela Amadio e sulle collezioni di libri fotografici con Luciano Zuccaccia. Questo e molto altro per chi decide di diventare un socio sostenitore.

Per tesserarsi e per ulteriori informazioni scrivere a polaroads@gmail.com

Sostieni la cultura fotografica, contribuendo a creare una comunità dedita all’immagine.

Per maggiori informazioni:

Instagram @polaroads

Facebook @polaroads

Web site www.polaroads.it

Email polaroads@gmail.com

COMUNICATO STAMPA POLAROADS

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