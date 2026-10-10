Il Collettivo fotografico di Brindisi POLAROADS rinnova per il 2027 la campagna di tesseramento soci sostenitori.
Il tesseramento ha un costo di 30€ ed ogni socio sostenitore ha una serie di vantaggi: usufruire di due consulenze d’immagine individuali con i componenti del collettivo; avere sconti sui corsi, workshop ed eventi a pagamento, e poter partecipare ad un incontro tematico mensile di approfondimento fotografico, in modalità online o in presenza, riservati ai soli soci.
Polaroads nasce a Brindisi con l’intento di promuovere l’utilizzo linguistico della fotografia con una visione progettuale, trasformando il pensiero in opera compiuta.
Nel corso del 2026 si sono svolti diverse iniziative: il workshop sull’editing fotografico con Irene Alison, quello sul paesaggio con Massimo Siragusa, ed inoltre tra gli incontri riservati ai soci si segnalano quello sulle fanzine con Emanuela Amadio e sulle collezioni di libri fotografici con Luciano Zuccaccia. Questo e molto altro per chi decide di diventare un socio sostenitore.
Per tesserarsi e per ulteriori informazioni scrivere a polaroads@gmail.com
Sostieni la cultura fotografica, contribuendo a creare una comunità dedita all’immagine.
Per maggiori informazioni:
Instagram @polaroads
Facebook @polaroads
Web site www.polaroads.it
Email polaroads@gmail.com
COMUNICATO STAMPA POLAROADS