September 26, 2022
Set 26, 2022    Posted by    evidenza1, news 0

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Collegio uninominale PUGLIA – U07 (BRINDISI)
Sezioni: 378 / 378
Elettori: 316.045 | Votanti: 173.445 (54,88%)
Schede nulle: 4.909 Schede bianche: 3.220 Schede contestate: 2

 

D’ATTIS MAURO 72.881 44,09% (ELETTO)
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 37.857 22,90%
FORZA ITALIA 22.795 13,79%
LEGA PER SALVINI PREMIER 11.462 6,93%
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 767 0,46%

GIULIANO SALVATORE 48.514 29,35%
MOVIMENTO 5 STELLE 48.514 29,35%

 

BRIGANTE ELENA TIZIANA 31.442 19,02%
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 23.031 13,93%
ALLEANZA VERDI E SINISTRA 4.327 2,62%
+EUROPA 2.902 1,76%
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 1.182 0,72%

 

CURLO ANTONIETTA 6.539 3,96%
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 6.539 3,96%

 

PAOLINO CRISTINA 2.287 1,38%
ITALEXIT PER L’ITALIA 2.287 1,38%

 

SCALONE GIANCARLO 1.833 1,11%
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1.833 1,11%

 

DE BIASI GIUSEPPINA 1.818 1,10%
ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1.818 1,10%

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