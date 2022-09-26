Collegio uninominale PUGLIA – U04 (TARANTO)
Sezioni: 878 / 878 (Tutte)
Elettori: 738.507 | Votanti: 410.123 (55,53%) | Schede nulle: 11.651 Schede bianche: 8.206 Schede contestate: 21
NOCCO VITA MARIA 165.901 42,51% (ELETTA)
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 96.632 24,76%
FORZA ITALIA 46.060 11,80%
LEGA PER SALVINI PREMIER 19.218 4,92%
NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 3.991 1,02%
FUSCO ROBERTO 117.190 30,03%
MOVIMENTO 5 STELLE 117.190 30,03%
CASCARANO MARIA GRAZIA 74.003 18,96%
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 56.230 14,41%
ALLEANZA VERDI E SINISTRA 9.789 2,51%
+EUROPA 5.588 1,43%
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 2.396 0,61%
BRUNI NICOLA 15.755 4,04%
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 15.755 4,04%
DISTRATIS MICHELA 5.965 1,53%
ITALEXIT PER L’ITALIA 5965 1.53%
LEO ANGELO 3.884 1,00%
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 3.84 1,00%
MARGIOTTA ROSA 3.336 0,85%
ITALIA SOVRANA E POPOLARE 3.336 0,85%
ANNESE GABRIELE 1.869 0,48%
PARTITO COMUNISTA ITALIANO 1.869 0,48%
LAZZARO ALBERTO 1.098 0,28%
VITA 1.098 0,28%
GENTILE ALESSANDRO 850 0,22%
ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS 850 0,22%
GIOVE ERASMO 394 0,10%
SUD CHIAMA NORD 394 0,10%
No Comments