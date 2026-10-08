Prosegue senza sosta l’attività della Questura di Brindisi finalizzata al contrasto dell’immigrazione irregolare e all’allontanamento dal territorio nazionale di cittadini stranieri ritenuti socialmente pericolosi.

Nel corso del mese di settembre, al termine delle procedure previste dalla normativa vigente, sono stati rimpatriati, verso il proprio Paese di origine, quattro cittadini extracomunitari.

Particolare rilievo ha assunto la posizione di uno dei predetti soggetti, di nazionalità cinese, nei cui confronti era divenuta definitiva una condanna per violenza sessuale.

Per il soggetto in questione, infatti, a seguito della condanna per il grave reato di cui all’art. 609 bis, comma 3 c.p., è stato adottato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, con accompagnamento immediato alla frontiera.

Per gli altri tre cittadini stranieri, al termine degli accertamenti di rito e delle verifiche relative alla loro posizione sul territorio nazionale, unitamente al concorso degli operatori dei vari Uffici della Questura, si è proceduto all’adozione dei provvedimenti di espulsione, con contestuale accompagnamento presso i rispettivi Paesi di origine, ovvero Albania, India e Kenya.

L’attività svolta testimonia ancora una volta l’impegno costante della Questura di Brindisi nel garantire la sicurezza della collettività e nel contrastare la permanenza sul territorio nazionale di soggetti considerati di particolare pericolosità sociale.