A quasi tre mesi dalla sua ultimazione, del bando di concorso per le assunzioni nella Polizia Locale non vi è ancora alcuna traccia ufficiale. Una situazione paradossale e non più tollerabile, soprattutto alla luce della ben nota e cronica carenza di organico che sta mettendo a dura prova la sicurezza e il controllo del territorio.

Eppure, l’iter procedurale è stato completato in ogni sua parte. Non solo: il bando è pronto dallo scorso mese di luglio, periodo in cui sono state recepite e attuate anche alcune modifiche mirate sui requisiti d’accesso per ottimizzare la procedura. Tutti i passaggi burocratici e amministrativi sono stati rigorosamente portati a termine, comprese le necessarie e fondamentali coperture economiche che garantivano la sostenibilità finanziaria delle assunzioni.

Nonostante l’amministrazione avesse sbrigato ogni adempimento necessario, ad oggi il bando risulta inspiegabilmente bloccato. Viene da chiedersi, a questo punto, quali siano le reali motivazioni di questo ritardo: a meno che, e questo sarebbe gravissimo, nel frattempo quelle coperture finanziarie non siano svanite nel nulla o siano state distratte e spostate su altri capitoli di spesa.

Questo immobilismo si ripercuote direttamente sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini e sulla vivibilità urbana. La carenza di personale in divisa è un problema serio, denunciato a più riprese, che riduce drasticamente la capacità di presidio delle strade, la gestione della viabilità e la prevenzione dei fenomeni di microcriminalità.

La cittadinanza e gli agenti attualmente in servizio, costretti a turni massacranti per coprire le falle di un organico ridotto all’osso, meritano risposte chiare e, soprattutto, fatti immediati. Si pretende chiarezza sul destino di queste risorse e l’immediata pubblicazione del bando, affinché si possa procedere celermente con le assunzioni. Non c’è più tempo da perdere sulla pelle della sicurezza urbana.

INTERROGAZIONE:

AL SINDACO DI

BRINDISI

DOTT. Giuseppe Marchionna

ALL’ASSESSORE AL PERSONALE

Avv. Daniela Maglie

Oggetto: Interrogazione urgente sulla mancata pubblicazione del bando di concorso per la Polizia Locale.

Il sottoscritto Consigliere comunale Roberto Quarta,

PREMESSO CHE:

Da tempo è tristemente risaputa e acclarata la cronica carenza di organico all’interno del Corpo di Polizia Locale, una situazione che comporta problemi seri e quotidiani, compromettendo gravemente il controllo del territorio, la sicurezza urbana e la vivibilità della nostra città;

Gli agenti attualmente in servizio sono costretti a turni massacranti per coprire le falle di un organico ridotto all’osso, a scapito della propria incolumità e della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza;

CONSIDERATO CHE:

L’iter procedurale relativo al bando di concorso per le nuove assunzioni risulta completato in ogni sua parte;

Il documento risulta pronto addirittura dallo scorso mese di luglio, periodo in cui erano state recepite e attuate anche alcune modifiche mirate sui requisiti d’accesso;

Tutti i passaggi burocratici e amministrativi sono stati espletati, compresi quelli relativi alle coperture economiche inizialmente deliberate;

RILEVATO CHE:

Ad oggi, inspiegabilmente, non vi è alcuna traccia della pubblicazione ufficiale del bando, lasciando il territorio scoperto e disattendendo le aspettative di una risposta concreta alle esigenze di sicurezza;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE AL PERSONALE PER SAPERE:

1. Quali siano i reali motivi che hanno determinato e continuano a determinare questo ingiustificato ritardo nella pubblicazione del bando di concorso per la Polizia Locale, nonostante lo stesso fosse pronto già dal mese di luglio;

2. Se sussistano ancora integralmente le coperture finanziarie originariamente previste e destinate a tale concorso, o se nel frattempo tali risorse siano state in tutto o in parte svanite, distratte o spostate su altri capitoli di spesa;

3. Se siano stati rispettati tutti gli adempimenti di legge e le scadenze procedurali connesse alla procedura concorsuale in oggetto.

Si richiede, inoltre, la trasmissione di tutta la documentazione amministrativa e contabile riconducibile al bando di concorso e alle relative coperture finanziarie.

Ai sensi del Regolamento comunale vigente, si richiede risposta scritta entro il termine perentorio di 15 giorni.

Con osservanza,

Il Consigliere Comunale

Roberto Quarta