Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, presso Palazzo Granafei Nervegna, è stata presentata la terza edizione del MaFOET – Master Universitario di II livello in Finanza e Ordinamento degli Enti territoriali, attivato per l’anno accademico 2026/2027 dal Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università “Aldo Moro” di Bari con la collaborazione del Comune di Brindisi e di Anci Puglia e Anci Basilicata. Rivolto perlopiù a dipendenti di Comuni, Province e Regioni, nonché a professionisti e manager di imprese operanti nel pubblico, il Master in Ordinamento e Finanza degli Enti Territoriali – MaFOET ha, ancora una volta, ottenuto riscontro molto positivo in termini di iscrizioni, assestandosi alla ragguardevole quota di 100 iscritti. I lavori di oggi pomeriggio, svoltosi in presenza e con numerosi collegamenti da remoto, si sono articolati lungo i versanti di precise tematiche da “l’attenzione alla formazione del personale degli Enti territoriali in materie finanziarie ed amministrative” a “la contabilità pubblica: un laboratorio in evoluzione”.

“Siamo felici che il master di secondo livello su Economia e Finanza degli Enti pubblici si svolga quest’anno a Brindisi – ha dichiarato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, nei suoi indirizzi di saluto -. Ringrazio per questo il professor Aulenta, che è il coordinatore del corso. Credo che questo sia un piccolo riconoscimento anche alla virtuosità del nostro Comune, visto che sono qui presenti i massimi vertici della Corte dei Conti, che sono i magistrati, che ci controllano semestralmente sull’andamento del nostro bilancio verso la fuoriuscita dal predissesto. L’occasione è importante – ha proseguito il sindaco – per ribadire un dato fondamentale: la produttività della Pubblica amministrazione è un elemento fondamentale, al pari della produttività delle imprese commerciali o industriali, perché un territorio si sviluppa se, sia le Istituzioni, sia gli imprenditori svolgono correttamente il loro lavoro. Da qui la mia soddisfazione nel dare il benvenuto a tutti i partecipanti, fra i quali il gotha dei professori universitari e degli esperti di Finanza pubblica”.