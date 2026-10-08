Paura nella tarda serata di oggi a Ostuni, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento è intervenuta in Piazza Italia a seguito di un principio d’incendio sviluppatosi all’interno della Mondadori Point.

I vigili del fuoco hanno raggiunto rapidamente l’attività commerciale e hanno provveduto alle operazioni di spegnimento, mettendo successivamente in sicurezza l’area.

Al momento non si registrano notizie di persone coinvolte.

Restano da chiarire le cause che hanno originato il principio d’incendio. Gli accertamenti potranno fornire elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.