October 11, 2026
Ott 10, 2026    Posted by    news

Non si può più restare in queste condizioni, con l’immagine di una città da terzo mondo. Già dalle prime piogge, che sicuramente quest’inverno saranno abbondanti, la città si è trovata completamente paralizzata. È ovvio che non si tratta soltanto del problema di FS legato al sottopasso di via Appia, ma di una serie di interventi necessari, a partire dalla manutenzione e pulizia costante delle caditoie, fino alla revisione delle pendenze di alcune strade brindisine.

Zone e quartieri come Sant’Elia e Santa Chiara vivono criticità non più tollerabili. Di fronte a questi eventi climatici che ormai si verificano con regolarità, non è più possibile non programmare una serie di interventi strutturali e limitarsi semplicemente ad asfaltare le strade.

Dei famosi milioni che dovrebbero arrivare dalle compensazioni non si è ancora vista traccia: queste risorse dovrebbero essere già indirizzate verso interventi mirati, poiché non si tratta semplicemente di ordinari servizi al cittadino, ma soprattutto di garantire l’incolumità e la sicurezza di tutti i brindisini.

Un’altra situazione emblematica è quella di Via Domenico Mennitti, in particolare nel punto in cui vi è il capolinea dei bus, che puntualmente si trasforma in un lago ad ogni precipitazione.
Non si può più far finta di niente.

Roberto Quarta
Consigliere Comunale di Brindisi

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