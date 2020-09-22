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Sezioni presidente : 2.613 / 4.026 – Sezioni liste circoscrizionali : 2.596 / 4.026
|Candidati Presidente e Liste circoscrizionali
|Voti
|%
|EMILIANO MICHELE
|541.120
|46,98
|PARTITO DEMOCRATICO
|180.539
|17,49
|CON EMILIANO
|68.637
|6,65
|POPOLARI CON EMILIANO
|62.877
|6,09
|SENSO CIVICO – UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA
|41.862
|4,06
|ITALIA IN COMUNE
|39.557
|3,83
|PUGLIA SOLIDALE E VERDE
|39.029
|3,78
|EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
|27.862
|2,70
|PARTITO ANIMALISTA
|3.289
|0,32
|SINISTRA ALTERNATIVA
|2.566
|0,25
|PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME
|2.015
|0,20
|PARTITO DEL SUD – MERIDIONALISTI PROGRESSISTI
|777
|0,08
|PPA – PARTITO PENSIERO E AZIONE
|749
|0,07
|DC PUGLIA
|663
|0,06
|SUD INDIPENDENTE PUGLIA
|633
|0,06
|SOCIETA’ APERTA ASSOCIAZIONE I LIBERALI
|500
|0,05
|Totale liste
|471.555
|45,68
|FITTO RAFFAELE
|447.277
|38,83
|FRATELLI D’ITALIA
|129.679
|12,56
|LEGA SALVINI PUGLIA
|98.083
|9,50
|FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO
|92.255
|8,94
|LA PUGLIA DOMANI
|86.596
|8,39
|UDC – NUOVO PSI
|18.941
|1,83
|Totale liste
|425.554
|41,23
|LARICCHIA ANTONELLA
|127.168
|11,04
|MOVIMENTO 5 STELLE
|100.717
|9,76
|PUGLIA FUTURA – LARICCHIA PRESIDENTE
|5.673
|0,55
|Totale liste
|106.390
|10,31
|SCALFAROTTO IVAN
|18.845
|1,64
|ITALIA VIVA
|11.255
|1,09
|SCALFAROTTO PRESIDENTE
|3.234
|0,31
|FUTURO VERDE
|1.157
|0,11
|Totale liste
|15.646
|1,52
|CONCA MARIO
|9.120
|0,79
|CITTADINI PUGLIESI CONCA PRESIDENTE
|6.721
|0,65
|CESARIA NICOLA
|4.797
|0,42
|LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE
|3.892
|0,38
|BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO DETTO PIERFRANCO
|2.015
|0,17
|FIAMMA TRICOLORE
|1.487
|0,14
|D’AGOSTO ANDREA
|1.399
|0,12
|RICONQUISTARE L’ITALIA
|1.006
|0,10
|TOTALE
|Candidati Presidente
|1.151.741
|100
|Liste circoscrizionali
|1.032.251
Elettori: 3.565.066 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 01:31
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