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Sezioni presidente : 284 / 378 – Sezioni liste circoscrizionali : 280 / 378
|Candidati Presidente e Liste circoscrizionali
|Voti
|%
|FITTO RAFFAELE
|55.542
|43,10
|FRATELLI D’ITALIA
|17.009
|14,85
|LEGA SALVINI PUGLIA
|11.915
|10,40
|LA PUGLIA DOMANI
|10.986
|9,59
|FORZA ITALIA BERLUSCONI PER FITTO
|10.268
|8,96
|UDC – NUOVO PSI
|1.731
|1,51
|Totale liste
|51.909
|45,32
|EMILIANO MICHELE
|52.695
|40,89
|PARTITO DEMOCRATICO
|17.754
|15,50
|POPOLARI CON EMILIANO
|8.622
|7,53
|CON EMILIANO
|6.393
|5,58
|SENSO CIVICO – UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA
|5.617
|4,90
|EMILIANO SINDACO DI PUGLIA
|2.729
|2,38
|PUGLIA SOLIDALE E VERDE
|2.309
|2,02
|ITALIA IN COMUNE
|2.092
|1,83
|PARTITO ANIMALISTA
|333
|0,29
|SINISTRA ALTERNATIVA
|262
|0,23
|PENSIONATI E INVALIDI GIOVANI INSIEME
|187
|0,16
|PPA – PARTITO PENSIERO E AZIONE
|114
|0,10
|PARTITO DEL SUD – MERIDIONALISTI PROGRESSISTI
|98
|0,09
|SUD INDIPENDENTE PUGLIA
|69
|0,06
|DC PUGLIA
|67
|0,06
|SOCIETA’ APERTA ASSOCIAZIONE I LIBERALI
|39
|0,03
|Totale liste
|46.685
|40,76
|LARICCHIA ANTONELLA
|16.185
|12,56
|MOVIMENTO 5 STELLE
|12.342
|10,77
|PUGLIA FUTURA – LARICCHIA PRESIDENTE
|502
|0,44
|Totale liste
|12.844
|11,21
|SCALFAROTTO IVAN
|2.458
|1,91
|ITALIA VIVA
|1.474
|1,29
|SCALFAROTTO PRESIDENTE
|327
|0,29
|FUTURO VERDE
|97
|0,08
|Totale liste
|1.898
|1,66
|CESARIA NICOLA
|1.107
|0,86
|LAVORO AMBIENTE COSTITUZIONE
|602
|0,53
|CONCA MARIO
|561
|0,44
|CITTADINI PUGLIESI CONCA PRESIDENTE
|384
|0,34
|D’AGOSTO ANDREA
|165
|0,13
|RICONQUISTARE L’ITALIA
|119
|0,10
|BRUNI FRANCO PIERO ANTONIO DETTO PIERFRANCO
|154
|0,12
|FIAMMA TRICOLORE
|108
|0,09
|TOTALE
|Candidati Presidente
|128.867
|100
|Liste circoscrizionali
|114.549
Elettori: 351.115 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 01:27
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