September 22, 2020
Set 22, 2020    Posted by    evidenza2, news 0

Brundisium.net
Print Friendly, PDF & Email
Sezioni presidente : 284 / 378 – Sezioni liste circoscrizionali : 280 / 378
Elettori: 351.115 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 01:27
Share via email
Share on MyspaceShare on TumblrShare on WhatsApp Share

Related Posts

Regionali 2020: Emiliano stravince in Puglia

Emiliano dichiara la vittoria: “La Puglia non ha piegato la schiena davanti a nulla e nessuno!”

Regionali 2020: Emiliano in netto vantaggio su Fitto

No Comments

Leave a Comment