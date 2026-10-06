Si è svolta nella mattinata di oggi, martedì 6 ottobre 2026, alle ore 9,30 presso la sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, la conferenza stampa nel corso della quale sono stati illustrati i risultati della recente attività del Corpo della Polizia locale sul fronte del controllo del territorio riguardo all’abbandono dei rifiuti.

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco Giuseppe Marchionna, l’assessora all’Ambiente, Livia Antonucci, e il comandante del Corpo di Polizia locale, Antonio Orefice.

“Presentiamo i dati relativi all’attività delle fototrappole, avvertendo che le foto che oggi mostriamo sono il risultato di posizionamenti già avvenuti, perché ogni mese mutano i posizionamenti delle telecamere e le zone nelle quali vengono piazzate – ha riferito l’assessora Antonucci -. Ma al di là dell’attività di contrasto, mi preme sottolineare come la raccolta differenziata sia in aumento rispetto a tre anni addietro e si sia passati dal 42,73% del 2026 al 42,25% del 2024, al 44,25% nel 2025 al 44,37 di questo anno, ben sapendo che si può fare di meglio, che le attività messe in campo sono tantissime, che bisogna soprattutto educare i cittadini nel rispetto della Città che è il rispetto di sé stessi”.

“Da maggio ad oggi praticamente sono stati elevati 148 verbali amministrativi – ha riferito il comandante Orefice -. Accanto a questo ci sono 9 notizie di reato per violazioni diverse perché non in ogni caso vi è la pena pecuniaria. Vorrei precisare – ha aggiunto – che le telecamere offrono solo immagini che sono soggette alle regole della privacy e quindi occorrono indagini per giungere all’accertamento della violazione e alla contestazione. Fatto questo – ha concluso – trasmettiamo i dati all’ufficio Tributi perché si trovino incroci con i dati sulla evasione”.

“Questi episodi non accadono così per banale inciviltà, sono effetto di una sistematica elusione ed evasione della Tari – ha ripreso il sindaco Marchionna -. È un problema collettivo ed è un problema di cultura, di cultura di comunità, che non si cambia in due mesi e neanche in cinque anni. Si cambia probabilmente attraverso varie generazioni e noi su questo ci stiamo impegnando. Noi sicuramente non abbassiamo la guardia rispetto a questo problema perché lo riteniamo davvero importante e grave anche per il decoro della città”.

“Il vero problema della raccolta differenziata – ha osservato ancora il sindaco – è che non siamo ancora riusciti a far capire agli utenti cosa sia la frazione organica e cosa non lo sia e questo a fronte di un costo dei rifiuti indifferenziati pari a 270 euro a tonnellata”. Il sindaco ha fatto osservare come il problema accomuni i capoluoghi pugliesi, “anche se non può valere l’adagio del mal comune, mezzo gaudio. Purtuttavia – ha concluso – vi è necessità di impostare una politica regionale, che tratti i rifiuti in maniera significativa e con decisioni chiare”.