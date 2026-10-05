

Domani, martedì 6 ottobre, conferenza stampa alle 9.30 e Commissione Ambiente alle 11. Al centro il controllo del territorio, il rendiconto di Ekoclub e il rafforzamento degli uffici comunali.

A Brindisi la gestione dei rifiuti e i controlli contro gli abbandoni finiscono al centro di una giornata di confronti istituzionali e polemiche politiche.

Domani, martedì 6 ottobre, alle 9.30, nella sala “Mario Marino Guadalupi” del Comune, il sindaco Giuseppe Marchionna, l’assessora all’Ambiente Livia Antonucci e il comandante della Polizia locale Antonio Orefice illustreranno i risultati della recente attività di controllo del territorio.

Alle 11, nello stesso salone, è convocata la Commissione Ambiente, presieduta da Roberto Quarta. All’ordine del giorno figurano il rendiconto delle attività svolte da Ekoclub e una proposta per rafforzare il settore Ambiente e la Polizia locale. Alla seduta parteciperanno anche la dirigente del settore Ambiente, ingegnera Angela Bomba, e il comandante Orefice.

La vicinanza dei due appuntamenti ha spinto Quarta a intervenire con una nota stampa dai toni critici.

Il presidente della commissione definisce la conferenza stampa «un’operazione di mutuo soccorso istituzionale» e sostiene che sia stata convocata a ridosso della seduta consiliare per anticipare il confronto sulle criticità del servizio.

Nel comunicato, Quarta contesta l’affidamento a Ekoclub, indicando una spesa di 32mila euro e definendo il servizio di guardia ambientale un «fallimento». A suo avviso, la commissione dovrà verificare quali risultati siano stati raggiunti rispetto ai costi.

Il presidente afferma inoltre di aver ricevuto documentazione parziale sulle segnalazioni trasmesse da Tecknoservice al Comune e di essere ancora in attesa di riscontri sulle iniziative per sanzionare i responsabili degli abbandoni.

Quarta solleva anche il tema dei controlli su attività commerciali e condomìni e sostiene che in una recente commissione l’assessora Antonucci avrebbe riconosciuto la loro carenza, richiamando il ruolo della Polizia locale. Da qui, spiega, la proposta di discutere il potenziamento del comando e del settore Ambiente.

La nota si conclude con un attacco diretto all’assessora, alla quale Quarta chiede di rendere pubblico il proprio compenso e di valutare le dimissioni. Il presidente annuncia inoltre che sarà presente alla conferenza stampa delle 9.30 «con tutta la documentazione» in suo possesso.

La conferenza e la commissione offriranno due occasioni ravvicinate per fare il punto sulle attività di controllo e sulle risorse impiegate.