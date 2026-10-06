Riprende, dopo la pausa estiva, sabato 10 ottobre, alle ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, la nona Stagione Artistica 2026 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del MIC, del MIM e della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana”. Il nuovo appuntamento vede esibirsi il pianista ucraino Artem Stovbun nel concerto “Riflessi e Visioni”, basato su musiche di grandi compositori come Debussy, Mozart e Listz.

Artem Stovbun ha iniziato lo studio del pianoforte in Ucraina, proseguendo la propria formazione presso l’Accademia Musicale Municipale di Kiev “R. M. Glier”. Ha scelto di perfezionarsi in Italia, iscrivendosi al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, dove nel 2023 ha conseguito il diploma accademico di primo livello sotto la guida del Maestro Mirco Ceci. Durante questo periodo ha arricchito la propria preparazione artistica partecipando a numerose masterclass con pianisti di fama internazionale, tra cui Roberto Plano, Davide Cabassi, Anna Fedorova.

La sua attività concertistica è stata premiata in diversi concorsi nazionali e internazionali, ottenendo il Primo Premio al Concorso Internazionale di esecuzione e composizione “Don Vincenzo Vitti”, il Secondo Premio al Concorso Internazionale di Musica “Euterpe”, il Terzo Premio al Concorso Pianistico Internazionale “Nino Rota” e il Primo Premio nella IV edizione del Premio Internazionale di Esecuzione Musicale “Ezio Bosso”. Attualmente prosegue i suoi studi frequentando il secondo anno del corso di laurea magistrale presso il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, sotto la guida del Maestro Mirco Ceci.

L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione al seguente link: https://forms.gle/CoZGnfmKxgo6LwJB8

Per info: www.agimusfrancavilla.com

UFFICIO A.GI.MUS. FRANCAVILLA FONTANA