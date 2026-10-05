Sull’improvvisa interruzione del servizio di Reumatologia ambulatoriale presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Fasano interviene il Consigliere Regionale della Puglia, Tommaso Gioia, che annuncia un’azione diretta nei confronti dei vertici aziendali sanitari.

​«Il servizio di Reumatologia ambulatoriale del PTA di Fasano rappresenta un’eccellenza che funziona benissimo e offre risposte di cura fondamentali a tantissimi pazienti, erogando prestazioni spesso salvavita. Parliamo di una struttura il cui ambulatorio è condiviso con la Pneumologia e la Cardiologia per la valutazione multidisciplinare dei pazienti reumatologici affetti da interstiziopatia polmonare. Inoltre, garantisce il Day Service reumatologico per le malattie del tessuto connettivo (codice PCA52) — in stretta collaborazione con il Day Service chirurgico — e il Day Service infusionale (codice PCB26) per la somministrazione di farmaci vasodilatatori, essenziali nella prevenzione delle ulcere nei pazienti affetti da sclerosi sistemica e arteriopatie» dichiara Gioia.

​«Nonostante questo valore inestimabile per la tutela della salute pubblica, da martedì il Day Service infusionale PCB26 è stato sospeso. Il servizio aveva già subito una pesante contrazione delle prestazioni settimanali a causa del trasferimento di un medico e della mancata attivazione delle necessarie procedure di mobilità; oggi, invece, assistiamo al blocco completo delle infusioni a Fasano» prosegue il Consigliere regionale.

​A fronte delle forti preoccupazioni del territorio, Gioia ribadisce l’urgenza di un ripristino immediato: «I pazienti sono disperati e smarriti di fronte a questa interruzione. Per questo motivo ho già provveduto a scrivere ufficialmente al Direttore Generale dell’ASL di Brindisi, il Dott. Stefano Rossi, per chiedere con di non sospendere il servizio. Le persone da trattare non possono aspettare: quando si parla di patologie delicate e di cure salvavita, la continuità assistenziale è un diritto primario e non procrastinabile» conclude il Consigliere regionale.