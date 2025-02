C’è grande attesa per scoprire le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025. In molti si stanno chiedendo quando le canzoni saranno ascoltabili sulle varie piattaforme streaming online. Servirà soltanto qualche ora di pazienza, nel frattempo sui social i dibattiti e gli hashtag su Sanremo sono già in fibrillazione.

Piattaforme Sanremo 2025

Le canzoni di Sanremo usciranno sulle piattaforme streaming come Spotify e YouTube subito dopo l’esecuzione sul palco dell’Ariston durante la prima serata del Festival. Quindi già nella serata di oggi, martedì 11 febbraio 2025, sarà possibile ascoltare i brani degli artisti in gara.

La 75esima edizione del Festival di Sanremo

La 75esima edizione del Festival di Sanremo, guidata da Carlo Conti, sarà in onda dall’11 al 15 febbraio su Rai 1 e vedrà salire sul palco 30 artisti.

Il Festival di Sanremo si può seguire in diretta su Rai1 e in streaming su Raiplay

Scaletta Sanremo 2025: i cantanti della prima serata

Nella prima serata, dalla temuta scalinata dell’Ariston scenderanno tutti i 30 Big in gara. Sarà la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web a votare.

Sanremo 2025 inizierà alle 20.40 circa, subito dopo il Primafestival e terminerà intorno all’1.10.

A seguire ci sarà il Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan, che avrà in studio come ospiti fissi Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e Alessandra Celentano.

Ordine di uscita sul palco martedì 11 febbraio:

Gaia – “Chiamo io chiami tu”

Francesco Gabbani – “Viva la vita”

Rkomi – “Il ritmo delle cose”

Noemi – “Se t’innamori muori”

Irama – “Lentamente”

Coma_Cose – “Cuoricini”

Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

Marcella Bella – “Pelle diamante”

Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

Giorgia – “La cura per me”

Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

Rose Villain – “Fuorilegge”

Olly – “Balorda nostalgia”

Elodie – “Dimenticarsi alle sette”

Shablo (Guè, Joshua e Tormento) – “La mia parola”

Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

Tony Effe – “Damme ‘na mano”

Serena Brancale – “Anema e core”

Brunori Sas – “L’albero delle noci”

Modà – “Non ti dimentico”

Clara – “Febbre”

Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

Fedez – “Battito”

Bresh – “La tana del granchio”

Sarah Toscano – “Amarcord”

Joan Thiele – “Eco”

Rocco Hunt – “Mille volte ancora”

Francesca Michielin – “Fango in paradiso”

The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

Co-conduttori e super ospiti della prima serata

Nella prima serata del Festival di Sanremo 2025, Antonella Clerici e Gerry Scotti affiancheranno la conduzione di Carlo Conti.

Tra i super ospiti di martedì 11 febbraio spicca Lorenzo Jovanotti. Noa e Mira Awad, artiste rispettivamente israeliana e palestinese, interpreteranno “Imagine” di John Lennon, regalando al pubblico un forte messaggio di pace. Annunciato anche un omaggio all’artista Ezio Bosso.

Tutti i cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra del Festival, composta come sempre da musicisti professionisti in parte scelti dalla Rai e in parte messi a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, e dai vocalist.